В Уфе загорелось кафе

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В Уфе загорелось неработающее кафе по улице Менделеева. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что пожар возник в неэксплуатируемом помещении кафе, расположенного близ остановки «Конди». На момент прибытия пожарных в кафе происходило тление утеплителя. Пожарные быстро потушили горение на площади 2 кв. м. Причины возгорания выясняются.
Напомним, в феврале этого года пять человек пострадало в результате пожара, случившегося ранее по улице Ахметова в Уфе. В настоящий момент все они госпитализированы с различными травмами.