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В Уфе загорелось кафе

16 мая 2023, 14:29

В Уфе произошел пожар в здании кафе по улице Менделеева

Пожар был потушен на площади около двух квадратных метров

В Уфе загорелось неработающее кафе по улице Менделеева. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что пожар возник в неэксплуатируемом помещении кафе, расположенного близ остановки «Конди». На момент прибытия пожарных в кафе происходило тление утеплителя. Пожарные быстро потушили горение на площади 2 кв. м. Причины возгорания выясняются.

Напомним, в феврале этого года пять человек пострадало в результате пожара, случившегося ранее по улице Ахметова в Уфе. В настоящий момент все они госпитализированы с различными травмами.

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#Общество#Город#Новости Уфы#Пожар#Азамат Нухов
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