В Уфе ищут мать, оставившую 6-летнего ребенка в квартире одного на несколько дней

Следователи совместно с оперативниками работают над установлением местонахождения матери ребенка, а также обстоятельств произошедшего. В рамках следствия они исследуют жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, а также иные причины и условия, которые могли оказать влияние на сложившуюся ситуацию.