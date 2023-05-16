В Уфе ищут мать, оставившую 6-летнего ребенка в квартире одного на несколько дней

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В Уфе мать оставила шестилетнего ребенка, запертым в квартире одного в течение двух дней. В её отношении возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Сообщается, что оставленный матерью ребенок высунулся из окна и начал звать на помощь. На это обратили внимание местные жители, вызвавшие экстренные службы. Найти мать ребенка не удалось — ребенка передали отцу, проживающему отдельно. В настоящий момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
Следователи совместно с оперативниками работают над установлением местонахождения матери ребенка, а также обстоятельств произошедшего. В рамках следствия они исследуют жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, а также иные причины и условия, которые могли оказать влияние на сложившуюся ситуацию.
— По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом по г. Уфа СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), — прокомментировали в пресс-службе ведомства.