В Уфе гособвинение запросило реальные сроки для Рамзиля Кучарбаева и Бориса Беляева

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Обвинённым в превышении должностных полномочий и служебном подлоге министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву и главе Минстроя Рамзилю Кучарбаеву запросили реальные тюремные сроки. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».
По информации издания, региональная прокуратура запросила для Бориса Беляева девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а для Рамзиля Кучарбаева — восемь лет и десять месяцев.
Напомним, ранее Рамзиля Кучарбаева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, будучи на посту начальника ГКУ «Управление капитального строительства» в 2017 он принял у подрядчика недостроенный объект, подписав акты о приемке, чем нанёс бюджету республики ущерб в 95 миллионов рублей. Борис Беляев, занимавший в то время должность мэра Кумертау Беляев в свою очередь эти акты подписал.