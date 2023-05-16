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В Уфе гособвинение запросило реальные сроки для Рамзиля Кучарбаева и Бориса Беляева

16 мая 2023, 13:18
Фото: 1MI
Обвиненным в в превышении должностных полномочий и служебном подлоге чиновникам может грозить до девяти лет лишения свободы

Обвинённым в превышении должностных полномочий и служебном подлоге министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву и главе Минстроя Рамзилю Кучарбаеву запросили реальные тюремные сроки. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».

По информации издания, региональная прокуратура запросила для Бориса Беляева девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а для Рамзиля Кучарбаева — восемь лет и десять месяцев.

Напомним, ранее Рамзиля Кучарбаева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, будучи на посту начальника ГКУ «Управление капитального строительства» в 2017 он принял у подрядчика недостроенный объект, подписав акты о приемке, чем нанёс бюджету республики ущерб в 95 миллионов рублей. Борис Беляев, занимавший в то время должность мэра Кумертау Беляев в свою очередь эти акты подписал.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Общество#Экономика#Чиновники
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