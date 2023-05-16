В Уфе гособвинение запросило реальные сроки для Рамзиля Кучарбаева и Бориса Беляева

Напомним, ранее Рамзиля Кучарбаева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, будучи на посту начальника ГКУ «Управление капитального строительства» в 2017 он принял у подрядчика недостроенный объект, подписав акты о приемке, чем нанёс бюджету республики ущерб в 95 миллионов рублей. Борис Беляев, занимавший в то время должность мэра Кумертау Беляев в свою очередь эти акты подписал.