mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Изображение материала

В Уфе дорогу до большого кладбища отремонтируют за 9 миллионов рублей

16 мая 2023, 09:18
Фото: 1MI

На ремонт межквартальных дорог кладбища в Уфе выделят до 9 млн рублей

Подрядчику необходимо будет завершить ремонтные работы до середины сентября

В Уфе ищут подрядчика для выполнения ремонтных работ на межквартальной дороге на городском кладбище №10, расположенного неподалеку от Северного кладбища в Тимашево. Соответствующую заявку ранее разместило на сайте Госзакупок Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы.

Сообщается, что финансирование будет осущесвляться из городского бюджета. Начальной (максимальной) ценой контракта указана сумма в размере 9 миллионов рублей. Период приема заявок на участие в торгах — с 15 по 24 мая 2023 года. Подрядчика определят 26 мая. По условиям контракта, дорожные работы на кладбище необходимо завершить до 15 сентября 2023 года.

Читайте также:
Сегодня в Уфе начинается ремонт дороги и трамвайных путей на улице МенделееваКак выглядит дорога на Вьетнамский рынок в Уфе, которую ждет ремонт за 21 млн рублей«Пусть их сажают»: Хабиров раскритиковал ремонт дорог в СНТ Башкирии за 50 млн рублей
#Общество#Город#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дороги#Азамат Нухов#Ремонт дорог
Подпишитесь
«Сонная» «Артерия»: побывали в новом уфимском ТЦ, выросшем на пепелище «Европы»
Сегодня, 12:00
«Были знакомы»: что скрывает трагическое ДТП с племянницей певца из Башкирии
Сегодня, 08:07
Лагерь заключенных: история руин у шихана Торатау в Башкирии
Сегодня, 08:21
«Бросаются на детей»: уфимка пожаловалась Хабирову на нашествие опасных существ
Сегодня, 07:45
«Будет подготовлен»: могут ли жителей Башкирии отправить с военных сборов в зону СВО
Вчера, 11:26
Законсервированная пчела: почему в Уфе до сих пор не открыли пчелу-клумбу после зимы
Сегодня, 10:09