В Уфе дорогу до большого кладбища отремонтируют за 9 миллионов рублей

Сообщается, что финансирование будет осущесвляться из городского бюджета. Начальной (максимальной) ценой контракта указана сумма в размере 9 миллионов рублей. Период приема заявок на участие в торгах — с 15 по 24 мая 2023 года. Подрядчика определят 26 мая. По условиям контракта, дорожные работы на кладбище необходимо завершить до 15 сентября 2023 года.