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В Уфе 22 мая перекроют несколько улиц в центре города

16 мая 2023, 11:20
Фото: 1MI
Ограничения связаны с проведением «Последнего звонка» для выпускников 11-х классов

В Уфе 22 мая (понедельник) будут недоступны для проезда несколько улиц в центре города. С 12:00 до 17:00 будут перекрыты Ул. Заки Валиди — от ул. Аксакова до ул. Мажита Гафури, а также Ул. Мажита Гафури — на участке от ул. Пятигорской до ул. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что ограничения связаны с проведением в этот день «Последнего звонка» для уфимских одиннадцатиклассников. В мэрии также добавляют, что в этот день изменится схема движения общественного транспорта.

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#Азамат Нухов#Общество#Город#Новости Уфы#Школа
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