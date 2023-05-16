В Уфе 22 мая перекроют несколько улиц в центре города

В Уфе 22 мая (понедельник) будут недоступны для проезда несколько улиц в центре города. С 12:00 до 17:00 будут перекрыты Ул. Заки Валиди — от ул. Аксакова до ул. Мажита Гафури, а также Ул. Мажита Гафури — на участке от ул. Пятигорской до ул. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.