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«Был в одежде»: в реке Белой в Уфе обнаружили тело неизвестного мужчины

16 мая 2023, 09:33
Фото: 1MI

В Уфе спасатели извлекли из реки Белой тело неизвестного мужчины

Тело мужчины было обнаружено примерно в пяти метрах от берега

В Уфе днем ранее спасатели извлекли из акватории реки Белой тело неизвестного мужчины в возрасте, предположительно, 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Сообщается, что об обнаруженном в воде теле сообщили в диспетчерскую службу около 20:30 в понедельник, 15 мая. По данным УГЗ, тело мужчины находилось примерно в пяти метрах от берега реки вблизи Базисного проезда, 4 а.

— Спасателями Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы тело извлечено из воды и передано сотрудникам полиции. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются, — прокомментировали в управлении.
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