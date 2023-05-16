«Был в одежде»: в реке Белой в Уфе обнаружили тело неизвестного мужчины

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
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Updated Сегодня, 09:47
В Уфе днем ранее спасатели извлекли из акватории реки Белой тело неизвестного мужчины в возрасте, предположительно, 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.
Сообщается, что об обнаруженном в воде теле сообщили в диспетчерскую службу около 20:30 в понедельник, 15 мая. По данным УГЗ, тело мужчины находилось примерно в пяти метрах от берега реки вблизи Базисного проезда, 4 а.
— Спасателями Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы тело извлечено из воды и передано сотрудникам полиции. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются, — прокомментировали в управлении.