«Был в одежде»: в реке Белой в Уфе обнаружили тело неизвестного мужчины

Сообщается, что об обнаруженном в воде теле сообщили в диспетчерскую службу около 20:30 в понедельник, 15 мая. По данным УГЗ, тело мужчины находилось примерно в пяти метрах от берега реки вблизи Базисного проезда, 4 а.