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В Башкирии разрушили арт-объект в геопарке «Торатау»

16 мая 2023, 08:52
Фото: mkset.ru
Об этом сообщает корреспондент Mkset.

В Башкирии в геопарке «Торатау» арт-объект «Я люблю Торатау» оказался частично разрушен.

Судя по фотографии с места событий, недостает частей букв: «Я», «О» и «А». Ущерб, действительно, не существенный и надпись все еще останется читабельной. Однако общий вид арт-объекта пострадал и сомневаемся, что туристы продолжат фотографироваться на его фоне.

Напомним, что только в начале мая в Геопарке официально открыли лестницу для безопасного подъема на вершину шихана. Ее протяженность — более 412 метров, а на ее строительство было направлено 80 млн рублей.

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