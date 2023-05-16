В Башкирии разрушили арт-объект в геопарке «Торатау»

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В Башкирии в геопарке «Торатау» арт-объект «Я люблю Торатау» оказался частично разрушен.
Судя по фотографии с места событий, недостает частей букв: «Я», «О» и «А». Ущерб, действительно, не существенный и надпись все еще останется читабельной. Однако общий вид арт-объекта пострадал и сомневаемся, что туристы продолжат фотографироваться на его фоне.
Напомним, что только в начале мая в Геопарке официально открыли лестницу для безопасного подъема на вершину шихана. Ее протяженность — более 412 метров, а на ее строительство было направлено 80 млн рублей.