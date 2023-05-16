В Башкирии разрушили арт-объект в геопарке «Торатау»

Судя по фотографии с места событий, недостает частей букв: «Я», «О» и «А». Ущерб, действительно, не существенный и надпись все еще останется читабельной. Однако общий вид арт-объекта пострадал и сомневаемся, что туристы продолжат фотографироваться на его фоне.