В Башкирии нашли бомбу в груде металлолома

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
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Updated Сегодня, 16:57
Учебную авиационную бомбу обнаружили в пункте приема металлолома в Белебее. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Сообщается, что опасная находка была обнаружена сотрудниками полиции в ходе проведения профилактических мероприятий в пункте приема металлолома. В ходе обследования было выявлено, что предмет не представлял опасности для окружающих.
После осмотра его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.