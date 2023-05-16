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В Башкирии нашли бомбу в груде металлолома

16 мая 2023, 16:37

В Башкирии пункте приема металлолома нашли учебную авиационную бомбу

Бомбу в ходе профилактических мероприятий обнаружили сотрудники полиции

Учебную авиационную бомбу обнаружили в пункте приема металлолома в Белебее. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сообщается, что опасная находка была обнаружена сотрудниками полиции в ходе проведения профилактических мероприятий в пункте приема металлолома. В ходе обследования было выявлено, что предмет не представлял опасности для окружающих.

После осмотра его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия
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