Турчак: Участники СВО и их семьи будут получать поддержку в рамках общего стандарта

«Весной прошлого года наша республика в числе первых приняла ряд законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Один из них приравнивает участников СВО к ветеранам боевых действий со всеми вытекающими отсюда льготами, а также был принят закон о дополнительных выплатах из республиканского бюджета по два миллиона рублей семьям погибших военнослужащих.