Турчак: Участники СВО и их семьи будут получать поддержку в рамках общего стандарта

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
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Updated Сегодня, 17:46
Согласно заявлению Андрея Турчака, главы рабочей группы и секретаря генсовета партии «Единая Россия», теперь ежемесячно в доклады группы по вопросам СВО, предоставляемые президенту, будет включаться отчет о ходе внедрения нового стандарта в регионах России. Об этом Турчак объявил в ходе выступления на выездном заседании в центре управления регионом в подмосковном Красногорске.
По словам Турчака, многие программы поддержки, которые включены в единый стандарт, не нуждаются в дополнительном финансировании. Так, расходов не потребует внеочередное зачисление детей бойцов СВО в школьные группы продленного дня, в секции и кружки. Мера, направленная на сохранение статуса многодетной семьи и всех ранее назначенных льгот в случае гибели одного из детей, также не требует выделения дополнительных средств.
Тем не менее для реализации ряда других мер, установленных в целях поддержки участников СВО и продемонстрировавших востребованность во многих субъектах РФ, все же требуется дополнительное финансовое обеспечение.
Согласно информации, предоставленной Андреем Турчаком, в стандарт входит льготное питание детей из семей бойцов СВО – оно будет предоставляться учащимся 5–11-х классов школ и СПО. По данным rostovgazeta.ru, эту меру удалось внедрить уже более чем в 50 регионах страны.
Также в субъектах Центрального федерального округа успешно действует программа социально-медицинского патронажа семей мобилизованных.
Процесс интеграции социального паспорта в российских регионах и реализации мер поддержки, входящих в единый стандарт, будут контролировать региональные координаторы рабочей группы по вопросам СВО при участии правительственного координационного центра.
По данным главы госфонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, в дополнение к федеральной поддержке сотрудники организации также оказывают помощь участникам СВО и членам их семей. Она заключается в содействии при решении большинства возникающих вопросов.
Сотрудники фонда помогают бойцам в прохождении медицинской и социально-психологической реабилитации, получении лекарств и реабилитационно-технических средств, при назначении санаторно-курортного лечения, а также в переобучении и трудоустройстве. Кроме того, бойцам и их семьям предоставляется помощь в решении бытовых вопросов. Также Анна Цивилева отметила важность приобщения участников СВО к патриотическому воспитанию молодежи, вовлечения их в активную деятельность.
По информации сайта ER.RU, Андрей Турчак подчеркнул, что группа будет продолжать работу по расширению перечня федеральных мер поддержки участников СВО и их семей.
«Весной прошлого года наша республика в числе первых приняла ряд законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Один из них приравнивает участников СВО к ветеранам боевых действий со всеми вытекающими отсюда льготами, а также был принят закон о дополнительных выплатах из республиканского бюджета по два миллиона рублей семьям погибших военнослужащих.
Кроме того, мы предусмотрели дополнительный пакет региональных мер поддержки семей участников спецоперации из 30 мероприятий. Сюда входят бесплатное питание для детей военнослужащих в школах, обеспечение их продуктами, путевками в места отдыха и оздоровления, санаторно-курортное лечение для самих участников спецоперации, помощь членам их семей в трудоустройстве и многое другое.
Для мобилизованных за счет средств республиканского бюджета закуплены обмундирование, множество вещей первой необходимости.
Система региональных мер поддержки военных и их семей в Башкортостане постоянно совершенствуется», – рассказал руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов.