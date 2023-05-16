Церемония награждения «Серебряный Меркурий — 2023» превратится в театральное шоу

«Серебряный Меркурий» — это не только премия, но и масштабный фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций, который пройдет 7–8 июня в Москве. В этом году фестиваль посвящен теме личного бренда. Организаторы убеждены, что в современной реальности сила личного бренда иногда превосходит значимость корпоративного имиджа, поэтому сейчас самое время для экспертов делать ставку на себя.