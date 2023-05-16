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Церемония награждения «Серебряный Меркурий — 2023» превратится в театральное шоу

16 мая 2023, 20:24
Фото: 1MI
Церемония награждения премии «Серебряный Меркурий — 2023» состоится в Москве 8 июня. Организаторы сообщили, что в этом году она пройдет в формате театрального шоу, созданного командой профессионалов из лучших театров Москвы, включая Театр на Малой Бронной, ГЦ и МХТ.

Медиахолдинг 1MI выступает официальным информационным партнером премии, пишет gorod55.ru.

«Серебряный Меркурий» — это не только премия, но и масштабный фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций, который пройдет 7–8 июня в Москве. В этом году фестиваль посвящен теме личного бренда. Организаторы убеждены, что в современной реальности сила личного бренда иногда превосходит значимость корпоративного имиджа, поэтому сейчас самое время для экспертов делать ставку на себя.

В рамках фестиваля будут проведены дискуссии, лекции и воркшопы, где ведущие представители рекламной индустрии, успешно развивающие свой личный бренд в России, поделятся опытом и инсайдерской информацией.

Мероприятие будет полезно представителям креативных индустрий, PR-специалистам, маркетологам, рекламным агентствам, медиа, студентам и молодым специалистам в сфере маркетинга, так как каждый найдет решения для своих задач.

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