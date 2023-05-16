Церемония награждения «Серебряный Меркурий — 2023» превратится в театральное шоу

Posted Сегодня, 20:24
Published Сегодня, 20:24
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Медиахолдинг 1MI выступает официальным информационным партнером премии, пишет gorod55.ru.
«Серебряный Меркурий» — это не только премия, но и масштабный фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций, который пройдет 7–8 июня в Москве. В этом году фестиваль посвящен теме личного бренда. Организаторы убеждены, что в современной реальности сила личного бренда иногда превосходит значимость корпоративного имиджа, поэтому сейчас самое время для экспертов делать ставку на себя.
В рамках фестиваля будут проведены дискуссии, лекции и воркшопы, где ведущие представители рекламной индустрии, успешно развивающие свой личный бренд в России, поделятся опытом и инсайдерской информацией.
Мероприятие будет полезно представителям креативных индустрий, PR-специалистам, маркетологам, рекламным агентствам, медиа, студентам и молодым специалистам в сфере маркетинга, так как каждый найдет решения для своих задач.