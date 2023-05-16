Цены на вторичную недвижимость в России продолжают расти

Цены на вторичном рынке в регионах, которые возглавляют список по количеству ипотечных выдач в апреле (Московская область, Москва, Тюменская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург), изменились в пределах 2,5%, также как и в марте. Однако, эксперты отмечают, что динамика стоимости в других регионах России не так очевидна. Например, в Свердловской области цены выросли на 11,1%, в Омской области на 5,1%, а в Красноярском крае на 5%, пишет газета “Известия”.