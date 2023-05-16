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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Цены на вторичную недвижимость в России продолжают расти

16 мая 2023, 09:32
Аналитики сообщили, что в апреле средняя стоимость 1 квадратного метра вторичной недвижимости в России выросла на 1,7% и достигла отметки в 81 тысячу рублей.

Они проанализировали изменение цен на жилье в 10 российских регионах, которые являются лидерами по количеству выдач ипотеки.

Цены на вторичном рынке в регионах, которые возглавляют список по количеству ипотечных выдач в апреле (Московская область, Москва, Тюменская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург), изменились в пределах 2,5%, также как и в марте. Однако, эксперты отмечают, что динамика стоимости в других регионах России не так очевидна. Например, в Свердловской области цены выросли на 11,1%, в Омской области на 5,1%, а в Красноярском крае на 5%, пишет газета “Известия”.

С другой стороны, в Самарской, Тюменской и Нижегородской областях наблюдалось незначительное снижение цен в апреле — на 2,7%, 2,5% и 1,1% соответственно.

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