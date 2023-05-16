Стало известно состояние пострадавшего в поножовщине средь бела дня в Уфе

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Накануне вечером на улице Менделеева неизвестный напал на 59-летнего горожанина, когда тот сидела за рулем своего автомобиля. Сообщалось, что незнакомец без каких-либо объяснений пять раз ударил его ножом в руки и ноги.
После нападения мужчину увезли на «скорой» в 22-ю больницу. Как уточнили в пресс-службе Минздрава РБ корреспонденту Mkset, пострадавшему потребовалась операция, сейчас он находится в реанимационном отделении в состоянии с положительной динамикой.
Между тем, в сотрудники отдела полиции №3 по факту нападения на уфимца с ножом средь бела дня проводится проверка — устанавливаются личности участников и мотивы конфликта.