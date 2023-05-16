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Стало известно состояние пострадавшего в поножовщине средь бела дня в Уфе

16 мая 2023, 07:13
Фото: 1MI

В Минздраве сообщили состояние уфимца, на которого накануне напали с ножом

Инцидент произошел накануне вечером на парковке по улице Менделеева. По факту нападения проводится проверка, сообщали в пресс-службе МВД РБ.

Накануне вечером на улице Менделеева неизвестный напал на 59-летнего горожанина, когда тот сидела за рулем своего автомобиля. Сообщалось, что незнакомец без каких-либо объяснений пять раз ударил его ножом в руки и ноги.

После нападения мужчину увезли на «скорой» в 22-ю больницу. Как уточнили в пресс-службе Минздрава РБ корреспонденту Mkset, пострадавшему потребовалась операция, сейчас он находится в реанимационном отделении в состоянии с положительной динамикой.

Между тем, в сотрудники отдела полиции №3 по факту нападения на уфимца с ножом средь бела дня проводится проверка — устанавливаются личности участников и мотивы конфликта.

Поножовщина средь бела дня: в центре Уфы незнакомец напал с ножом на мужчину за рулем
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#Элина Сайфранова
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