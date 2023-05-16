Стал известен размер средней предлагаемой зарплаты в Башкирии

По данным исследования, средняя сумма зарплатных предложений от работодателей по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 10 176 рублей. Эксперты связывают это с произошедшими ранее изменениями в структуре вакансий. Так, в течение последнего месяца на региональном рынке труда существенно вырос спрос на работников розничной торговли (+30%) и сотрудники сферы туризмы и общепита (+20%), где зарплаты, как правило, невысокие.