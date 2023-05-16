Стал известен размер средней предлагаемой зарплаты в Башкирии

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Средняя предлагаемая зарплата в Башкирии в апреле 2023 года составила 39,5 тыс. рублей. Об этом сообщает HH со ссылкой на данные анализа 25 тыс. вакансий на рекрутинговом портале.
По данным исследования, средняя сумма зарплатных предложений от работодателей по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 10 176 рублей. Эксперты связывают это с произошедшими ранее изменениями в структуре вакансий. Так, в течение последнего месяца на региональном рынке труда существенно вырос спрос на работников розничной торговли (+30%) и сотрудники сферы туризмы и общепита (+20%), где зарплаты, как правило, невысокие.
В целом по Приволжскому федеральному округу размер средней предлагаемой зарпаты составляет 48 078 руб, а в России — 57 878 ₽. Наиболее высокий заработок предлагают менеджерам высшего и среднего звена — (около 89,5 тыс. рублей), специалистам по добыче сырья (85,9 тыс.) и строителям (82,2 тыс).