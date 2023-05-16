«Сонная» «Артерия»: побывали в новом уфимском ТЦ, выросшем на пепелище «Европы»

Фудхолл украшают мотивирующие растяжки и таблички на словах — но все здесь украшено просто, и как будто не хватает какой-то яркости. Недалеко на этом же этаже есть сцена, где уже проводятся всякие мероприятия (в день, когда корреспондент гулял по «Артерии», сцена была пуста). Понравилось, что тут же есть большая станция с розетками для подзарядки телефонов. А вот большой длинный стол для кушающих на фудхолле смутил - не каждому захочется соседствовать с незнакомцем, при котором есть будет как-то неловко. Мы решили купить бабл-ти - но он нам почему-то пришелся не по вкусу (приходилось пробовать и вкуснее этого).