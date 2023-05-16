РЭО открыл прием заявок на участие в экозабеге в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 27 мая с 08:00 до 13:30 состоится основной забег, в акции примут участие около 1000 человек. Маршрут забега следующий: площадь Растрелли — улица Смольного — Смольная набережная — площадь Растрелли. Всего будет три дистанции: 400 метров (детская дистанция), пять и 10 километров. Все участники получат стартовый набор, а также медаль и сертификат участника.