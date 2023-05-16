РЭО открыл прием заявок на участие в экозабеге в Санкт-Петербурге

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Published Сегодня, 09:43
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«РЭО поддержит ряд мероприятий, направленных на популяризацию экологического образа жизни, в рамках НМЭК-2023. Экозабег станет одним из них, эта акция охватит все федеральные округа России», — передает слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева newia.ru.
В Санкт-Петербурге 27 мая с 08:00 до 13:30 состоится основной забег, в акции примут участие около 1000 человек. Маршрут забега следующий: площадь Растрелли — улица Смольного — Смольная набережная — площадь Растрелли. Всего будет три дистанции: 400 метров (детская дистанция), пять и 10 километров. Все участники получат стартовый набор, а также медаль и сертификат участника.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко сообщил, что к акции присоединятся Забайкальский край, Кемеровская, Иркутская, Оренбургская, Свердловская, Липецкая, Вологодская области и Дагестан. По его словам, с регионами будут организованы телемосты.
«Каждый участник сможет внести свой вклад в сохранение природы. По итогам марафона будут высажены деревья совместно с добровольцами движения «Волонтеры леса», — добавил Бойко.
Забег проходит в сотрудничестве с проектом «Выбираю чистый воздух» и беговым сообществом Санкт-Петербурга PushkinRun. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.
Помимо спортивного мероприятия, в рамках конгресса РЭО проведет показ модных коллекций из вторсырья, выставку современного искусства, просмотр документального фильма, субботники и мастерскую переработки. В 2023 году НМЭК запланирован на 25–26 мая.