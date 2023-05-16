РЭО направит 4,4 млрд руб. на строительство комплекса по обращению с ТКО в Петербурге

На первом этапе строительства, который уже завершился, в Северной столице был возведен объект мощностью обработки 200 тысяч тонн ТКО в год. РЭО направил на строительство этого объекта 881 219 000 рублей. Мощность следующей запланированной сортировочной линии будет достигать 400 тысяч тонн в год. Кроме того, на втором этапе будут возведены объекты утилизации на 240 тысяч тонн. Инвестиции со стороны РЭО составят 3 544 782 000 рублей. Об этом информирует newia.ru.