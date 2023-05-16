РЭО направит 4,4 млрд руб. на строительство комплекса по обращению с ТКО в Петербурге

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Согласно информации, полученной от генерального директора РЭО Дениса Буцаева, финансирование обоих этапов возведения комплекса по переработке ТКО “Волхонка” в Петербурге было одобрено набсоветом РЭО. Финансовые вложения в общем объеме 4,4 млрд рублей будут осуществляться в формате предоставления льготных займов из средств, полученных благодаря выпуску ценных бумаг РЭО. Благодаря запуску комплекса в эксплуатацию Санкт-Петербург сможет приблизиться к показателям по 100% обработке ТКО и снижению их захоронения вдвое.
На первом этапе строительства, который уже завершился, в Северной столице был возведен объект мощностью обработки 200 тысяч тонн ТКО в год. РЭО направил на строительство этого объекта 881 219 000 рублей. Мощность следующей запланированной сортировочной линии будет достигать 400 тысяч тонн в год. Кроме того, на втором этапе будут возведены объекты утилизации на 240 тысяч тонн. Инвестиции со стороны РЭО составят 3 544 782 000 рублей. Об этом информирует newia.ru.
Известно, что в Центробанке России осуществили регистрацию неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 05-КИ и 06-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Для финансового обеспечения возведения комплекса “Волхонка” РЭО размещает целевые облигационные выпуски стоимостью 4,4 млрд рублей. Ставка купонной доходности включает ключевую ставку ЦБ РФ и премиальную часть в объеме 3,5%. Проект реализуется Невским экологическим оператором.