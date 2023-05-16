Озвучена стоимость разработки дизайн-кода для Уфы

Помимо этого компания также должна будет разработать руководство по оформлению и размещению рекламы и информационных табличек на фасадах зданий в зоне «Исторический центр». Данная зона включает в себя такие улицы, как Октябрьской революции на участке от от улицы Ленина до монумента Дружбы, улица Советская, улица Ленина от улицы Заки Валиди до бульвара Ибрагимова. В данной зоне под запретом будет использование ярких цветов: желтого, зеленого, синего и других.