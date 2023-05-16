Озвучена стоимость разработки дизайн-кода для Уфы

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Дизайн-код для Уфы разработает компания «Точка» из Санкт-Петербурга. Стоимость выполнения работ — 9,5 миллиона рублей, при этом начальная стоимость составляла 19.3 миллиона. Об этом гласят данные на сайте Госзакупок.
Компании, согласно техзаданию, будет нужно провести анализ рекламных конструкций, архитектуры, благоустройства, общих данных города, а также приступить к непосредственному созданию дизайн-кода. В частности, ей предстоит разработать свод правил для обустройства городского пространства, в том числе требования проектирования и рекомендации для формирования стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды. Срок завершения работ — до 24 ноября, контракт же продлится до конца 2023 года. Финансирование будет осуществляться за счет бюджета администрации.
Помимо этого компания также должна будет разработать руководство по оформлению и размещению рекламы и информационных табличек на фасадах зданий в зоне «Исторический центр». Данная зона включает в себя такие улицы, как Октябрьской революции на участке от от улицы Ленина до монумента Дружбы, улица Советская, улица Ленина от улицы Заки Валиди до бульвара Ибрагимова. В данной зоне под запретом будет использование ярких цветов: желтого, зеленого, синего и других.
Примечательно, что ранее Главархитектура Уфы уже заключала контракт на создание городского дизайн-кода с другой компанией из Санкт-Петербурга. Так, в октябре 2022 года аналогичный контракт был заключен с ООО «Ленгипрогор» — за 8 млн руб. Однако позднее договор был расторгнут по согласию сторон.