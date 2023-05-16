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Озвучена стоимость разработки дизайн-кода для Уфы

16 мая 2023, 11:47
Фото: 1MI

Разработка дизайн-кода для Уфы будет стоить 9,5 миллиона рублей

Дизайн-код с разработкой правил для обустройства городского пространства для Уфы разработает компания из Санкт-Петербурга

Дизайн-код для Уфы разработает компания «Точка» из Санкт-Петербурга. Стоимость выполнения работ — 9,5 миллиона рублей, при этом начальная стоимость составляла 19.3 миллиона. Об этом гласят данные на сайте Госзакупок.

Компании, согласно техзаданию, будет нужно провести анализ рекламных конструкций, архитектуры, благоустройства, общих данных города, а также приступить к непосредственному созданию дизайн-кода. В частности, ей предстоит разработать свод правил для обустройства городского пространства, в том числе требования проектирования и рекомендации для формирования стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды. Срок завершения работ — до 24 ноября, контракт же продлится до конца 2023 года. Финансирование будет осуществляться за счет бюджета администрации.

Помимо этого компания также должна будет разработать руководство по оформлению и размещению рекламы и информационных табличек на фасадах зданий в зоне «Исторический центр». Данная зона включает в себя такие улицы, как Октябрьской революции на участке от от улицы Ленина до монумента Дружбы, улица Советская, улица Ленина от улицы Заки Валиди до бульвара Ибрагимова. В данной зоне под запретом будет использование ярких цветов: желтого, зеленого, синего и других.

Примечательно, что ранее Главархитектура Уфы уже заключала контракт на создание городского дизайн-кода с другой компанией из Санкт-Петербурга. Так, в октябре 2022 года аналогичный контракт был заключен с ООО «Ленгипрогор» — за 8 млн руб. Однако позднее договор был расторгнут по согласию сторон.

 

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#Азамат Нухов#Общество#Город#Новости Уфы
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