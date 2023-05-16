Пермская ЦБК помогла школьникам защитить проект на всероссийском конкурсе

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В мероприятии, проходившем с 4 по 5 мая в инновационном центре “Сколково”, приняли участие 100 лучших инженерных команд - более 300 школьников со всей России в возрасте от 5 до 17 лет. До финальных испытаний все их проекты прошли региональный отбор и получили самую высокую оценку экспертов, пишет properm.ru.
Проект, разработанный совместно с наставниками из ПЦБК, носит название “Бумагоделательная машина с автоматической системой штрихкодирования”. В основе изобретения - робот, который встроен в бумагоделательную машину (БДМ). В процессе производства бумаги робот наносит штрихкод на рулон. Затем готовый рулон забирает погрузчик и с помощью системы штрихкодирования перемещает его внутри цеха или склада. Это позволяет в онлайн-режиме находить товар и получать полную информацию обо всём жизненном цикле продукции.
Проект создавался школьниками с сентября 2022 года. Ребята посещали производство ПЦБК с экскурсиями, чтобы детально изучить технологический процесс. Также в рамках наставнических встреч с сотрудниками компании прорабатывались практические моменты, связанные с алгоритмом и общим функционированием модели.
Своими впечатлениями от сотрудничества с ребятами поделилась инженер-проектировщик проектного офиса ПЦБК Вероника Синицына: “Несмотря на то что мы не так давно сотрудничаем с ребятами из школы № 135, вместе уже смогли добиться высоких результатов. Сначала победили на региональном уровне, а теперь достигли победы на российском уровне в номинации “Взаимодействие с предприятием” соревнований “ИКаР-классик”.
Она подчеркнула, что самое главное - желание ребят продолжать сотрудничать, развиваться и побеждать.
Напомним, с осени прошлого года пермская школа № 135 присоединилась к производственно-образовательному кластеру ПЦБК. Достигнутое соглашение между промышленным предприятием и образовательным учреждением предполагает помощь школьникам в их профессиональном самоопределении. Для ребят организуются экскурсии на производство, профпробы, а также реализация совместных проектов. В настоящее время в рамках кластера партнерами ПЦБК стали 16 образовательных учреждений, в их числе высшие учебные заведения, техникумы, колледжи и школы.