Пермская ЦБК помогла школьникам защитить проект на всероссийском конкурсе

Своими впечатлениями от сотрудничества с ребятами поделилась инженер-проектировщик проектного офиса ПЦБК Вероника Синицына: “Несмотря на то что мы не так давно сотрудничаем с ребятами из школы № 135, вместе уже смогли добиться высоких результатов. Сначала победили на региональном уровне, а теперь достигли победы на российском уровне в номинации “Взаимодействие с предприятием” соревнований “ИКаР-классик”.