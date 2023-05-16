Объединенные Арабские Эмираты становятся самым бюджетным направлением для россиян

В то же время, туристический поток в Объединенные Арабские Эмираты уже превысил показатели до пандемии. Российские туристы все чаще выбирают ОАЭ в качестве популярного направления для отдыха и туризма. Специалисты Российской Сети Туроператоров (РСТ) прогнозируют, что туристический поток в Таиланд вскоре также превысит уровень до пандемии.