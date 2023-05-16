Объединенные Арабские Эмираты становятся самым бюджетным направлением для россиян

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Ранее считавшаяся недорогой Турция по среднему чеку приблизилась к ценам на проживание в популярных азиатских странах, таких как Таиланд, Шри-Ланка и даже Мальдивы, отметили в Российском союзе туриндустрии. По мнению экспертов, рост цен в Турции, проблемы с авиаперелетами и политическая неопределенность привели к потере позиций этой страны на туристическом рынке, пишут Известия.
В то же время, туристический поток в Объединенные Арабские Эмираты уже превысил показатели до пандемии. Российские туристы все чаще выбирают ОАЭ в качестве популярного направления для отдыха и туризма. Специалисты Российской Сети Туроператоров (РСТ) прогнозируют, что туристический поток в Таиланд вскоре также превысит уровень до пандемии.