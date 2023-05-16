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Объединенные Арабские Эмираты становятся самым бюджетным направлением для россиян

16 мая 2023, 11:00
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали наиболее доступным и бюджетным направлением для российских туристов. Весной и летом 2023 года проживание в отелях этой страны обойдется на 15-20% дешевле, чем в Турции.

Ранее считавшаяся недорогой Турция по среднему чеку приблизилась к ценам на проживание в популярных азиатских странах, таких как Таиланд, Шри-Ланка и даже Мальдивы, отметили в Российском союзе туриндустрии. По мнению экспертов, рост цен в Турции, проблемы с авиаперелетами и политическая неопределенность привели к потере позиций этой страны на туристическом рынке, пишут Известия.

В то же время, туристический поток в Объединенные Арабские Эмираты уже превысил показатели до пандемии. Российские туристы все чаще выбирают ОАЭ в качестве популярного направления для отдыха и туризма. Специалисты Российской Сети Туроператоров (РСТ) прогнозируют, что туристический поток в Таиланд вскоре также превысит уровень до пандемии.

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