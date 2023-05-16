Нефтяники заложили новый лес в Кушнаренковском районе Башкирии

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Например, в Кушнаренковском районе Башкирии весенняя высадка сосен была организована под наблюдением специалистов лесного хозяйства. На двух гектарах ранее пустующей территории теперь растет молодая хвоя. Трехлетние сеянцы сосны были отобраны с учетом особенностей почвы и климата в районе высадки и имеют высокий процент приживаемости. Традиционно в высадке саженцев нефтяники принимали участие вместе со своими семьями.
— Ежегодно в уфимском лесхозе компания производит посадку леса минимум на двух гектарах — это около несколько тысяч штук сеянцев сосны, ели — смотря что сажаем на конкретной площади. Они оказывают большую помощь уфимскому лесхозу и лесному фонду Республики Башкортостан, — отметил начальник Кушнаренковского участка Уфимского лесхоза Айрат Низамов.
Экологические инициативы компании будут продолжены осенью — планируется высадить еще более 560 тыс. молодых деревьев на территории Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа.
Напомним, за 2022 год компания «Башнефть» инвестировала в природоохранные проекты более 6,6 млрд рублей. Озеленение территорий в регионах присутствия компании проводится на постоянной основе. В 2022 году прошла высадка более 470 тыс. саженцев хвойных деревьев и ясеней, в том числе в рамках «Международной акции „Сад Памяти“ и республиканской экоакции „Зеленая Башкирия“. За год компания выпустила более 587 тыс. мальков рыб ценных пород в водоемы Башкортостана, Татарстана и ХМАО. Кроме того, в Уфе удалось снизить воздействие на атмосферный воздух на 6%.
Добавим, что сохранение окружающей среды — приоритет деятельности НК «Роснефть». Компания реализует ряд масштабных экопрограмм и является лидером в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. Акция «Зеленая Башкирия» проходит в республике с 2019 года: высаживаются деревья и зеленые насаждения в городах и районах региона. С 22 апреля по 13 мая 2023 года в акции участвовали более 90 тыс. человек, в том числе 7 тыс. волонтеров и около 5 тыс. специализированных организаций.