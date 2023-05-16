Нефтяники заложили новый лес в Кушнаренковском районе Башкирии

Напомним, за 2022 год компания «Башнефть» инвестировала в природоохранные проекты более 6,6 млрд рублей. Озеленение территорий в регионах присутствия компании проводится на постоянной основе. В 2022 году прошла высадка более 470 тыс. саженцев хвойных деревьев и ясеней, в том числе в рамках «Международной акции „Сад Памяти“ и республиканской экоакции „Зеленая Башкирия“. За год компания выпустила более 587 тыс. мальков рыб ценных пород в водоемы Башкортостана, Татарстана и ХМАО. Кроме того, в Уфе удалось снизить воздействие на атмосферный воздух на 6%.