Минздрав Башкирии показал доходы министра и главврачей, а потом все «почистил»

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Накануне, Минздрав Башкирии опубликовал декларации о доходах главы ведомства, а также руководителей медицинских учреждений. Однако спустя время документ пропал с сайте министерства. Как оказалось, выложили декларации по ошибке. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, согласно указу президента России, сведения о доходах, расходах и имуществе не размещаются в сети «Интернет», на официальных сайтах органов и не предоставляются СМИ для их публикации.
Тем не менее доход министра здравоохранения РБ Айрата, Рахматуллина в 2022 году, действительно, составил 15 миллионов рублей, в эту сумму входит заработная плата чиновника, а также средства от продажи автомобиля и квартиры.