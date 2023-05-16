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Минздрав Башкирии показал доходы министра и главврачей, а потом все «почистил»

16 мая 2023, 11:29
Фото: 1MI
Декларация с доходами министра здравоохранения, а также главврачей республиканских больниц была опубликована на сайте ведомства в конце прошлой недели.

Накануне, Минздрав Башкирии опубликовал декларации о доходах главы ведомства, а также руководителей медицинских учреждений. Однако спустя время документ пропал с сайте министерства. Как оказалось, выложили декларации по ошибке. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, согласно указу президента России, сведения о доходах, расходах и имуществе не размещаются в сети «Интернет», на официальных сайтах органов и не предоставляются СМИ для их публикации.

Тем не менее доход министра здравоохранения РБ Айрата, Рахматуллина в 2022 году, действительно, составил 15 миллионов рублей, в эту сумму входит заработная плата чиновника, а также средства от продажи автомобиля и квартиры.

Сколько зарабатывают главные врачи в больницах Башкирии
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#Элина Сайфранова#Минздрав#Деньги#Доходы#Декларации о доходах
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