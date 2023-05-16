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Лагерь заключенных: история руин у шихана Торатау в Башкирии

16 мая 2023, 08:21
Фото: mkset.ru
У подножья шихана Торатуа в Башкирии сохранились руины бывшего лагеря заключенных ГУЛАГ.

В Башкирии 10 лет, в период с 1945 по 1955 года у подножья шихана Торатау располагался лагерь заключенных ГУЛАГ. Сейчас в качестве напоминания об этом остались лишь руины и информационный стенд. 

Фото: mkset.ru

Согласно информации на туристическом стенде, в Башкортостане после окончания войны начала развиваться нефтехимическая промышленность, основными центрами которой стали города Салават, Ишимбай и Стерлитамак.

В 1948 году началось строительство комбината №18 при Совете Министров СССР по гидрированию сернистых мазутов в районе города Ишимбай у села Аллагуват (ныне ООО «Газпром нефтехим Салават»). И одним из источников рабочей силы для строительства стали заключенные.

— В 1949 году из Хакасии сюда был перебазирован исправительно-трудовой лагерь, переименованный в ИТЛ строительства N°18, — гласит информация на стенде.

Уже к 1 сентября 1949 году на лагере насчитывалось 13950 заключенных, большая часть которых была осуждена за хищение государственного и общественного имущества.

В этом же году у подножья шихана было решено построить лагерь строгого режима, где заключенные добывали и обжигали известь.

По воспоминаниям заключённых, лагерь у шихана Торатау был самым тяжелым и страшным — его боялись как огня. Заключенные в лагере жгли известь для нужд строительства комбината, а спали на бетонных нарах и ходили в бараках полусогнувшись.

Освобождение заключенных началось в 1953 году по решению Президиума Верховного Совета СССР. Полностью лагерь был ликвидирован в 1955 году.

Ранее Mkset также рассказывал о селе Асиялан в Ишимбайском районе, в котором более 30 лет назад был трудовой лагерь НКВД. 

#Элина Сайфранова
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