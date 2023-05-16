Раскрыты зарплаты заместителей главы Минздрава Башкирии

Так первый заместитель министра и его однофамилец Азат Рахматуллин задекларировал 2,5 млн рублей за 2023 год. Ему принадлежит дом площадью 184,5 кв. м, доля в квартире 74,7 кв. м, участок площадью 1,5 тысяч кв. м и автомобиль Nissan X-Trail. В пользовании есть квартира 94,7 кв. м.