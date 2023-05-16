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Раскрыты зарплаты заместителей главы Минздрава Башкирии

16 мая 2023, 03:30
Фото: 1MI
Сведения о доходах опубликовал минздрав республики.

Отчеты о доходах заместителей министра здравоохранения Башкирии опубликованы в открытом доступе. Доходы самого министра среди них не значатся, эту информацию размещать будет в скором времени аппарат правительства республики.

Так первый заместитель министра и его однофамилец Азат Рахматуллин задекларировал 2,5 млн рублей за 2023 год. Ему принадлежит дом площадью 184,5 кв. м, доля в квартире 74,7 кв. м, участок площадью 1,5 тысяч кв. м и автомобиль Nissan X-Trail. В пользовании есть квартира 94,7 кв. м.

Еще один первый замминистра Гульнара Зиннурова заработала 2,6 млн руб. У нее в собственности есть дом 72 кв. м и два участка 1,7 тыс. и 1 тыс. кв. м. Супругу принадлежит участок 1,2 тыс. кв. м. Квартира площадью 50 кв. м находится у семьи в пользовании.

Доходы замминистров Ирины Кононовой составили 1,9 млн руб., Динары Еникеевой — 2,2 млн руб., Ольги Горбачевич — 2,1 млн рублей, Татьяны Саубановой — 2,5 млн рублей, Елены Галимуллиной — 2 млн рублей.

Напомним, в этом месяце стало известно об уголовном деле против чиновницы минздрава, следствие полагает, что из-за халатности работницы пришлось выбрасывать просроченные лекарства на миллионы рублей.

 

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#Ирина Деревянчук#Экономика#Новости Башкирии
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