Исчезнувшие декларации, тюремные сроки министров и загоревшийся танк в Башкирии

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Обвинённым в превышении должностных полномочий и служебном подлоге министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву и главе Минстроя Рамзилю Кучарбаеву запросили реальные тюремные сроки. Так, региональная прокуратура запросила для Бориса Беляева девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а для Рамзиля Кучарбаева — восемь лет и десять месяцев.
Минздрав Башкирии опубликовал декларации о доходах главы ведомства, а также руководителей медицинских учреждений. Однако спустя время документ пропал с сайте министерства. Как оказалось, выложили декларации по ошибке. Как стало известно, доход министра здравоохранения РБ Айрата, Рахматуллина в 2022 году, действительно, составил 15 миллионов рублей, в эту сумму входит заработная плата чиновника, а также средства от продажи автомобиля и квартиры.
Певец Анвар Нургалиев рассказал новые подробности нашумевшей трагедии — по его словам, предполагаемый виновник ДТП якобы был пьян. Со слов дяди погибшей, артиста Анвара Нургалиева, водитель второй машины знал его погибшую племянницу Диану Сафарову, при этом, со слов певца, предполагаемый виновник ДТП якобы был за рулем в нетрезвом виде. Напомним, известная блогерша и мать троих детей Диана Сафарова погибла в ДТП в Чишмах в ночь на 9 мая. Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения.
Уфимка Ксения М. пожаловалась властям на нашествие крыс в Уфе. Она засняла видео, на котором крыса быстро бежит по двору мимо припаркованных машин. Со слов женщины, грызунов она видит на улице Тухвата Янаби, 59. Как отмечает уфимка, грызуны целыми стаями живут в подъездах близлежащих домов и набрасываются на детей.
В парке Победы города Кумертау в Башкирии загорелся танк. Сообщается, что в парке загорелся один из экспонатов — бронетранспортер БТР-70. Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение на площади 0,5 кв. м. Предварительной причиной случившегося в ведомстве называют неосторожное обращение с огнем.
На майских праздниках журналист Mkset побывал в новом многофункциональном центре «Артерия» в Уфе, который открылся на месте сгоревшего в 2011 году ТЦ «Европа». Посмотрели, что предлагает посетителям данный центр, почему он не является ТЦ в привычном понимании и верит ли руководство в предрассудки.