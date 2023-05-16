Исчезнувшие декларации, тюремные сроки министров и загоревшийся танк в Башкирии

Минздрав Башкирии опубликовал декларации о доходах главы ведомства, а также руководителей медицинских учреждений. Однако спустя время документ пропал с сайте министерства. Как оказалось, выложили декларации по ошибке. Как стало известно, доход министра здравоохранения РБ Айрата, Рахматуллина в 2022 году, действительно, составил 15 миллионов рублей, в эту сумму входит заработная плата чиновника, а также средства от продажи автомобиля и квартиры.