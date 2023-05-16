Илон Маск будет лично одобрять все наймы в Tesla

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В письме, разосланном сотрудникам, Маск выразил желание лучше понять процесс найма в компании, призвав вице-президентов еженедельно предоставлять ему список запросов на найм в своих отделах, пишет газета “Известия”.
В прошлом месяце Tesla объявила о снижении чистой прибыли в первом квартале на более чем 20% по сравнению с предыдущим годом, что привело к падению акций компании на 10%. Согласно источнику CNBC, сотрудники восприняли это заявление Маска либо как мягкое замораживание найма, либо как сигнал о том, что Маск снова обращает внимание на автомобильную компанию в связи с снижением доходов.
Маск завершил письмо, говоря: "Тщательно обдумайте прежде, чем отправлять мне запрос. Никто не может присоединиться к Tesla, даже в качестве подрядчика, пока не получит мое одобрение по электронной почте".