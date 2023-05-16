Илон Маск будет лично одобрять все наймы в Tesla

В прошлом месяце Tesla объявила о снижении чистой прибыли в первом квартале на более чем 20% по сравнению с предыдущим годом, что привело к падению акций компании на 10%. Согласно источнику CNBC, сотрудники восприняли это заявление Маска либо как мягкое замораживание найма, либо как сигнал о том, что Маск снова обращает внимание на автомобильную компанию в связи с снижением доходов.