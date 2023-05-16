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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Илон Маск будет лично одобрять все наймы в Tesla

16 мая 2023, 09:27
По информации, переданной каналом CNBC со ссылкой на электронное письмо Илона Маска, генерального директора компании Tesla, он теперь будет самостоятельно одобрять все наймы в компании, включая подрядчиков.

В письме, разосланном сотрудникам, Маск выразил желание лучше понять процесс найма в компании, призвав вице-президентов еженедельно предоставлять ему список запросов на найм в своих отделах, пишет газета “Известия”.

В прошлом месяце Tesla объявила о снижении чистой прибыли в первом квартале на более чем 20% по сравнению с предыдущим годом, что привело к падению акций компании на 10%. Согласно источнику CNBC, сотрудники восприняли это заявление Маска либо как мягкое замораживание найма, либо как сигнал о том, что Маск снова обращает внимание на автомобильную компанию в связи с снижением доходов.

Маск завершил письмо, говоря: "Тщательно обдумайте прежде, чем отправлять мне запрос. Никто не может присоединиться к Tesla, даже в качестве подрядчика, пока не получит мое одобрение по электронной почте".

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