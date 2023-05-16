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График отключения горячей воды в Уфе: полный список адресов

16 мая 2023, 12:42
Фото: 1MI
В Уфе начался сезон тазиков и кастрюль, публикуем график отключения горячей воды в домах Уфы.

Начнем с ресурсоснабжающей компании МУП «Уфаводоканал». На данный момент известно только о самых ближайших отключениях водоснабжения. Так, 17 мая с 10:30 и до 17:30 горячей и холодной воды не будет у жителей следующих домов:

  • ул. Заводская 178, 180, 184, 182, 15к1, 16, 10
  • ул. Батумская 1, 3
  • ул. Бессонова 24, 24/1, 26, 28, 28/1
  • ул. Н. Дмитриева 21/1, 13, 15, 17, 19, 21, 21/2, 23

Южный район Уфы

Жители, чьи дома обслуживает ООО «БашРТС» могут узнать о плановых "летних" отключениях горячего водоснабжения уже сейчас. 

Так, жители указанных ниже домов отключения ждут с 29 мая по 4 июня, с 29 июня по 9 июля, с 4 по 10 сентября.

  • Ул. М. Карима, 16, 16/1, 28, 28а, 47, 48, 50, 41, 42, 44, 47;
  • Ул. Кирова, 5, 8;
  • Ул. Ленина, 33/1, 37/1, 83, 97/1, 158
  • Ул. Революционная, 12, 14, 16;
  • Ул. Гоголя, 80, 74, 78;
  • Ул. К. Маркса, 26, 30, 36, 38, 40, 34А, 51/2, 53, 53/1, 32;
  • Ул. Достоевского, 45, 60, 49, 49/1;
  • Ул. Чернышевского, 71/1, 84;
  • Ул. Запотоцкого, 8, 21,
  • Ул. Подвойского, 17;
  • Ул. Ибрагимова, 19, 21, 23, 23/1, 25;
  • Ул. Белякова, 32;
  • Ул. Домашникова, 24;
  • Ул. Миасская, 22;
  • Ул. Петропавловская, 46, 51, 53;
  • Б-р. Ибрагимова, 47, 47/1, 49, 49/1, 51, 53;
  • Ул. Цюрупы, 156/1, 156/2, 156/3;

Далее, с 22 по 28 мая, с 29 июня по 9 июля, с 14 по 20 августа горячую воду отключат у жителей следующих домов:

  • Ул. Революционная, 28, 28/1, 30, 30/1, 32, 34, 34/1;
  • Ул. Ленина, 74;
  • Ул. Достоевского, 73/1, 83/1;

Три отключения: с 15 по 21 мая, с 24 июля по 4 августа и с 21 по 27 августа горячее водоснабжение будет отключено у следующих абонентов:

  • Ул. Бессонова, 21, 23, 24/1, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37;
  • Ул. Дмитриева, 19, 21, 21/1, 21/2, 23;
  • Ул. Заводская, 2, 8, 10;
  • Ул. Х.Давлетшиной, 13, 13/1,16, 16/1, 18, 17, 17/1, 19, 21, 24, 24/1, 30, 34;
  • Ул. Киекбаева, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
  • Ул. Дмитриева, 1, 5, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1;
  • Ул. Комсомольская, 10, 12/1, 12, 16, 16/1, 18,
  • Ул. Казанская, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
  • Ул. Бабушкина, 17а, 19, 21/1;
  • Ул. Ст. Халтурина, 41, 41/1, 43, 45, 49, 49/1, 49/2, 51, 53, 53/2, 55, 57, 59;
  • Ул. Дачная, 4, 6;
  • Ул. Халтурина, 34, 34/1, 36, 36/1, 38, 40, 42, 42/1, 44, 46, 48, 50;
  • Пр. Октября, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 11/1, 11/2, 11/3, 13/1, 15, 15/1, 23, 23/2, 23/3, 23/5, 25, 25/1, 27, 27/2, 29;
  • Ул. Добролетная, 7/2, 7/3, 7/4;
  • Ул. Р. Зорге, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20/1;
  • Ул. Бр. Кадомцевых, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 12/2, 14, 16;

С 15 по 21 мая, с 13 по 24 июня и с 7 по 13 августа горячей воды не будет у жителей следующих домов:

  • Пр. Октября, 33/1, 37/5, 44/1, 44/2, 43/5, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 39, 39/1, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 45/1, 45/2, 49, 49/1, 49/2, 53,
  • Ул. Комсомольская, 37;
  • Ул. Р. Зорге, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 30/1, 30/2, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 40/1, 40/2;
  • Бр. Кадомцевых, 1, 3, 5, 5/1, 7, 11, 11/1, 13, 15;
  • Ул. 50 лет СССР, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16;

С 15 по 21 мая, с 13 по 24 июня, с 21 по 27 августа отключения пройдут по следующим адресам:

  • Ул. Комсомольская, 18/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31, 31/1, 35, 17, 19, 21/1;
  • Пр. Октября, 18/3, 20, 22/2, 24, 8/1, 8/2, 10/1, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 16/3;
  • Ул. Бессонова, 3, 5;

Далее с 22 по 28 мая, с 10 по 22 июля и с 14 по 20 августа горячая вода будет отключена по следующим адресам:

  • Ул. Айская, 67, 69, 69/1, 69/2, 71, 48, 50, 52, 54, 54/1, 56, 58, 60, 60/1, 62, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4;
  • Ул. Кирова, 93, 95, 97, 99, 99/1, 99/2, 99/3, 101, 101/1, 101/2, 101/3;
  • Ул. Революционная, 78, 80, 80/1, 82, 84, 88, 90, 90/1, 92, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 96, 96/1, 96/2, 154;
  • Ул. Достоевского, 137, 139/1, 141, 147;

С 22 по 28 мая, с 10 по 22 июля, с 14 по 20 августа отключения будут по следующим адресам:

  • Ул. Революционная, 54, 56, 58, 60, 165, 167, 167/1, 167/2, 167/а, 169/2, 173, 162, 201/4, 213/215, 215;
  • Ул. Айская, 75, 75/1, 75/2, 79, 89,
  • Ул. Харьковская, 101, 103;
  • Ул. Достоевского, 97, 97/1, 99, 101, 103, 105;
  • Ул. Цюрупы, 98;
  • Ул. Пархоменко, 95;
  • Ул. 8 Марта, 5, 7;
  • Ул. Владивостокская, 3/2, 7/1, 7/2, 11/1, 13/1, 15/1;

Центральный район Уфы

С 29 мая по 4 июня, с 13 по 24 июня, с 7 по 13 августа отключения ждут жителей следующих домов:

  • ул. Бикбая, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 26, 28, 30, 32, 17, 18, 24/3, 24/4, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 23/2, 25/1, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 36/1, 38, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 37, 35, 35/2, 39, 41;
  • ул. Сипайловская, 10, 12/2, 12/1;
  • ул. Жукова, 2/9, 2/7, 2/8, 2/6, 4, 4/1, 4/4, 6, 8, 5, 5/1, 7, 9, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/10, 11/2, 4, 4/1, 6, 8, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, ½, 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 25, 13, 15, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 21, 23, 18, 22, 20, 26, 24,
  • ул. Гагарина, ½, 1, 3, 5, 9, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 14/1, 13/1, 13/2, 13/3, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39/1, 43/2, 37/2, 43, 43/1, 45, 45/1, 47, 41/3, 51, 53, 49, 57/2, 74/2, 74, 60, 60/1, 62, 64, 64/1, 66/2, 68, 72, 72/2, 66, 66/1, 68/1, 68/2, 70, 72/1, 50, 50/1, 50/2, 52, 52/1, 54, 54/1, 54/2, 56, 60, 60/1, 62, 64, 64/1, 66/2, 68, 72, 72/2, 66, 66/1, 68/1, 68/2, 70, 72/1, 50, 50/1, 50/2, 52, 52/1, 54, 54/1, 54/2, 56, 44/1, 46, 46/1, 46/2, 46/4, 48, 46/3, 38, 36/1, 40, 26, 26/2, 28/1, 28/2, 30, 32, 36, 16/1, 18, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2.
  • ул. Рыльского, 2, 8, 12, 4, 6/1, 8/1, 8/2, 10/1, 12/1, 12/2, 14/1, 3, 5, 7, 9, 9/2, 11, 11/1, 13, 21/3, 29/1, 29, 27, 25, 21/1, 21, 19, 17, 21/2, 25/1, 31, 25/2, 37, 37/1, 22, 30, 18, 20, 20/1, 24, 24/1, 24/2, 26, 28,
  • ул. Королева, 1, 3, 7, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 8, 10, 10/1, 10/5, 10/4, 6, 6/3, 10/2, 10/3, 12, 12/1, 4/2, 10/6, 10/7, 18, 22, 26, 30/2, 30, 30/1, 27, 29/1, 31, 29, 29/2, 33, 35, 18, 22, 26, 30/2, 30, 30/1, 27, 29/1, 31, 29, 29/2, 33, 35,
  • ул. Набережная, 1/1, ½, 1/3, 3, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6, 3/1, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 21, 25, 27, 29/2, 39/3, 47, 45/1, 45/2, 41/1, 39/1, 41/2, 39/2, 39, 43, 43/1, 41, 45, 45/3, 45/, 47/1, 69, 69/1, 71, 49, 51, 55, 57, 61, 65, 63, 67, 49, 51, 55, 57, 61, 65, 63, 67,
  • ул. Ковшовой, 3, 5, 7, 11, 13, 9, 4, 6, 6/1, 8, 10,
  • ул. Набережная р.Уфы, 11 корп. 2 (секции А, В, Г)
  • ул. Новоженова, 7, 7/1;

С 22 по 28 мая, а также с 24 июля по 4 августа и с 21 по 27 августа горячая вода будет отключена у жителей:

  • ул. Проспект Октября, 81/1, 81/2, 83, 83/1, 85, 85/2, 87/2, 83/2, 87/3, 81/1, 81/2, 83, 83/1, 85, 85/2, 87/2, 83/2, 87/3, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89, 87, 87/4, 91/1, 93, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 95, 95/1, 97, 97/1, 97/2, 101, 103, 103/1, 105, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 107/6, 107Б, 107А, 109/1, 109/2, 111/3, 113, 115/1, 117, 117/1, 119/1, 117/2, 121/1а, 119/3, 121, 121/1, 122, 123, 125, 127, 127/1, 127/1а, 128, 130, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 132, 132/1, 132/2, 129/1, 131, 131/1, 133, 133/1, 135, 142/5, 152, 152/1, 176, 176/1, 178, 180;
  • ул. Российская, 10, 60б, 66, 56, 60;
  • ул. Чудинова, 1, 1/1, ¼, 5, 7, 7/1, 10, 16;
  • ул. Бульвар Славы, 1, 2/1, 2/3, 1а, 1в, 5, 2/2, 3, 4, 11, 13, 15, 17, 18, 14, 16,
  • ул. Блюхера, ½, 1/3, 2, 2/1, 3/1, 3/10, 3/3, 3/7, 3/8, 3/6, 4, 4/1, 6/1, 6/2, 6а, 6б, 6, 6/3, 6/4, 8, 8/1, 10, 10/1, 12/1, 8а, 10а, 12/2, 15, 15/3, 14/1, 12, 18/1, 20/1, 22, 24/1, 17, 15/1, 19, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 36/1, 38, 38/1, 13, 29, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 50; 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29;
  • ул. Кузнецова, 9, 5, 7;

Северный район Уфы

С 22 по 28 мая, с 5 по 9 июня, с 13 по 18 июня и с 21 по 27 августа горячая вода будет отключена у следующих абонентов:

  • Ул. Архитектурная, 2, 4, 8, 10;
  • Ул. Первомайская, 26, 28, 28а, 30, 30а, 27, 29, 31;
  • Ул. Ульяновых, 20, 24, 26;
  • Ул. Шумавцова, 1, 11, 13, 16,
  • Ул. Спартака, 13;
  • Ул. Нежинская, 27;
  • Ул. Маяковского, 11;

С 15 по 21 мая, 13 по 24 июня и с 14 по 20 августа отключения ждут жителей следующих домов:

  • Ул. Интернациональная, 101, 103, 103/1, 105, 107, 107/1, 113, 115, 117, 119, 119/1, 121, 123/1, 139, 141, 141/1, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 153/1, 155, 159, 161, 163, 165, 125, 125/1, 125/2, 127, 127/1, 129, 129/1, 129/2, 131, 131/1, 133, 135;
  • Ул. Сергея Вострецова, 3, 5, 7, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 13;
  • Ул. Орджоникидзе, 12, 14, 16, 18, 18/1, 18/2, 20/1, 22;
  • Ул. Карима Хакимова, 3, 4, 5, 6, 8;
  • Ул. Орджоникидзе, 6, 8, 10;
  • Ул. Машиностроителей, 4, 4/1, 6, 10, 12, 14, 14/1, 7, 9, 19, 21, 21/1, 13, 13/1, 15, 17;
  • Ул. Кольцевая, 156, 162, 164, 164/1, 166, 166/1;
  • Ул. Черниковская, 12, 14, 43, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71/1, 73, 73/1, 75, 75/1, 77;
  • Ул. Первомайская, 59, 61, 63, 63а, 65, 65а, 62, 64, 64/1, 66, 66/1, 66/2, 68, 68/1, 68/2, 70, 70/1, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 75а, 76, 76/1, 78, 78/1, 80, 82, 84, 84/1, 84/2, 86, 88/1, 90, 90/1, 92, 92/1, 94, 96, 98, 100, 79, 81, 81/1, 83, 85, 87, 87/1, 89, 91, 93, 95;
  • Ул. Коммунаров, 3, 4, 6, 8, 10;
  • Ул. Свободы, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18;
  • Ул. Кремлевская, 19;
  • Ул. Гончарова, 14, 16;
  • Ул. 40 лет Октября, 12, 12а, 16, 18;

Если вы не нашли свой дом в списке на плановое отключения горячего водоснабжения советуем проверить его также на сайте БашРТС: для этого необходимо будет ввести адрес.

Также 17 мая с 10:30 и до 17:30 горячей и холодной воды не будет у жителей следующих домов:

  • ул. Заводская 178, 180, 184, 182, 15к1, 16, 10
  • ул. Батумская 1, 3
  • ул. Бессонова 24, 24/1, 26, 28, 28/1
  • ул. Н. Дмитриева 21/1, 13, 15, 17, 19, 21, 21/2, 23
#Элина Сайфранова
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