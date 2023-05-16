График отключения горячей воды в Уфе: полный список адресов

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Начнем с ресурсоснабжающей компании МУП «Уфаводоканал». На данный момент известно только о самых ближайших отключениях водоснабжения. Так, 17 мая с 10:30 и до 17:30 горячей и холодной воды не будет у жителей следующих домов:
Жители, чьи дома обслуживает ООО «БашРТС» могут узнать о плановых "летних" отключениях горячего водоснабжения уже сейчас.
Так, жители указанных ниже домов отключения ждут с 29 мая по 4 июня, с 29 июня по 9 июля, с 4 по 10 сентября.
Далее, с 22 по 28 мая, с 29 июня по 9 июля, с 14 по 20 августа горячую воду отключат у жителей следующих домов:
Три отключения: с 15 по 21 мая, с 24 июля по 4 августа и с 21 по 27 августа горячее водоснабжение будет отключено у следующих абонентов:
С 15 по 21 мая, с 13 по 24 июня и с 7 по 13 августа горячей воды не будет у жителей следующих домов:
С 15 по 21 мая, с 13 по 24 июня, с 21 по 27 августа отключения пройдут по следующим адресам:
Далее с 22 по 28 мая, с 10 по 22 июля и с 14 по 20 августа горячая вода будет отключена по следующим адресам:
С 22 по 28 мая, с 10 по 22 июля, с 14 по 20 августа отключения будут по следующим адресам:
С 29 мая по 4 июня, с 13 по 24 июня, с 7 по 13 августа отключения ждут жителей следующих домов:
С 22 по 28 мая, а также с 24 июля по 4 августа и с 21 по 27 августа горячая вода будет отключена у жителей:
С 22 по 28 мая, с 5 по 9 июня, с 13 по 18 июня и с 21 по 27 августа горячая вода будет отключена у следующих абонентов:
С 15 по 21 мая, 13 по 24 июня и с 14 по 20 августа отключения ждут жителей следующих домов:
Если вы не нашли свой дом в списке на плановое отключения горячего водоснабжения советуем проверить его также на сайте БашРТС: для этого необходимо будет ввести адрес.
Также 17 мая с 10:30 и до 17:30 горячей и холодной воды не будет у жителей следующих домов: