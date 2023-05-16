Городские легенды Уфы привлекли казанцев и москвичей

Аудиогид «Уфа вдохновляющая» был запущен совместно с Институтом развития городов Башкортостана летом 2022 года. Маршрут гида был составлен на основе предпочтений уфимцев, в него вошли все основные знаковые места города. Аудиогид стартует от Гостиного двора и завершается у галереи «Мирас».