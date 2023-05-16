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Городские легенды Уфы привлекли казанцев и москвичей

16 мая 2023, 10:50
Фото: 1MI
Компания оператор проанализировала популярность аудиогида «Уфа вдохновляющая» весной 2023 года.

Выяснилось, что на майских праздниках по центральным улицам Уфы прогуливались в основном гости из других регионов — их число составило более 80% от общей массы пользователей, скачавших аудиогид.

Самыми активными туристами оказались гости из Москвы и Подмосковья — их доля в общем числе скачавших аудиогид составляет более 45%. На втором месте — казанцы (чуть более 12%). Третье место среди активных пользователей аудиогида занимают жители Челябинска (9%) и Стерлитамака (5%). Самыми популярными точками аудиогида стали остановки «Арт квадрат» и «Двор Довлатова».

Фото: 1MI

Аудиогид «Уфа вдохновляющая» был запущен совместно с Институтом развития городов Башкортостана летом 2022 года. Маршрут гида был составлен на основе предпочтений уфимцев, в него вошли все основные знаковые места города. Аудиогид стартует от Гостиного двора и завершается у галереи «Мирас».

#Андрей Королев#Общество#Город#Новости#Башкортостан
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