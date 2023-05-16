Два отдаленных ЖК с центром Уфы соединил новый маршрут

Цена проезда фиксированная. И за наличный расчет, и банковской картой и по карте «Алга» составляет она 35 руб.

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Ранее в Уфе также был запущен новый маршрут № 295 из деревни Елкибаево через Федоровку, Карпово, Жилино, далее через Монумент Дружбы, в Зеленую рощу и по улице Менделеева к торговому центру «Планета».