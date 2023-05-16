Два отдаленных ЖК с центром Уфы соединил новый маршрут

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Два крупных жилых комплекса микрорайон «Сосны» и ЖК «8-е Марта» с центром города соединил новый маршрут. Он следует регулярно, с интервалом не более 20 минут. Работают на линии четыре автобуса малого класса, вместимостью до 24 человек. Перевозчик на маршруте ООО «Авто-Лайн».
Цена проезда фиксированная. И за наличный расчет, и банковской картой и по карте «Алга» составляет она 35 руб.
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Ранее в Уфе также был запущен новый маршрут № 295 из деревни Елкибаево через Федоровку, Карпово, Жилино, далее через Монумент Дружбы, в Зеленую рощу и по улице Менделеева к торговому центру «Планета».