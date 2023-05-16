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Девушка из Башкирии пропала после свидания с незнакомцем из Тиндера

16 мая 2023, 13:44
Фото: Кадрия Афзалова/ VK.com
Уроженка Башкирии отправилась на встречу с молодым человеком, с которым ранее познакомилась в соцсетях, а спустя какое-то время перестала выходить на связь.

В Москве 32-летняя уроженка Башкирии Кадрия Афзалова пропала после свидания с молодым человеком, с которым ранее познакомилась в Tinder. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации тг-канала, вечером 13 мая девушка в компании подруги отправилась в один из столичных ресторанов, где рассказала ей о том, что познакомилась с неким молодым человеком. С её слов, свидание с парнем должно было состояться в тот же вечер.

Позднее Афзалова осталась одна: её знакомая уехала. Позднее девушки переписывались в соцсетях, но в какой-то момент Афзалова пропала. Девушка не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. После этого знакомая написала заявление в полицию. По её словам, Кадрия в последнюю их встречу была одета в белый спортивный костюм, куртку цвета хаки и бело-розовые кроссовки.

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#Происшествия#Общество#Новости Башкирии#Москва#Азамат Нухов
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