Девушка из Башкирии пропала после свидания с незнакомцем из Тиндера

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В Москве 32-летняя уроженка Башкирии Кадрия Афзалова пропала после свидания с молодым человеком, с которым ранее познакомилась в Tinder. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации тг-канала, вечером 13 мая девушка в компании подруги отправилась в один из столичных ресторанов, где рассказала ей о том, что познакомилась с неким молодым человеком. С её слов, свидание с парнем должно было состояться в тот же вечер.
Позднее Афзалова осталась одна: её знакомая уехала. Позднее девушки переписывались в соцсетях, но в какой-то момент Афзалова пропала. Девушка не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. После этого знакомая написала заявление в полицию. По её словам, Кадрия в последнюю их встречу была одета в белый спортивный костюм, куртку цвета хаки и бело-розовые кроссовки.