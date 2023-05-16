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«Были знакомы»: что скрывает трагическое ДТП с племянницей певца из Башкирии

16 мая 2023, 08:07
Фото: vk.com
Певец Анвар Нургалиев рассказал новые подробности нашумевшей трагедии — по его словам, предполагаемый виновник ДТП якобы был пьян.

Со слов дяди погибшей, артиста Анвара Нургалиева, водитель второй машины знал его погибшую племянницу Диану Сафарову, при этом, со слов певца, предполагаемый виновник ДТП якобы был за рулем в нетрезвом виде.

— Он признал свою вину в тот же день, его «продули», он был изрядно выпивший. Никто не расспрашивает о детях, никто не интересуется, что с детьми — каждый думает сам по себе. Некоторые в комментариях хотят хладнокровно обвинить во всем Диану, якобы она ударяется о бордюр, а потом ударяет «Камри». А та машина наглухо затонирована, — сообщил журналисту «Честно говоря» сам Нургалиев.

Ранее в ГИБДД Башкирии сообщили, что погибшая блогерша якобы сама врезалась в забор. По данному факту следователем следственного отдела ОМВД России по Чишминскому району возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. В настоящее время проверяется информация о причастности автомобиля марки «Тойота Камри» к дорожной аварии, водитель которого доставлен в местный отдел полиции.

У Сафаровой осталось трое детей: семилетняя дочь и пятилетние близнецы. Родной дядя покойной певец Анвар Нургалиев раскрыл, кто будет заниматься их воспитанием — их под опеку взяли бабушка и дедушка.

Видео: vk.com
#Валерия Панаева#Новости Башкирии#Новости Уфы#ДТП#Авария#Видео
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