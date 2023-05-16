«Были знакомы»: что скрывает трагическое ДТП с племянницей певца из Башкирии

— Он признал свою вину в тот же день, его «продули», он был изрядно выпивший. Никто не расспрашивает о детях, никто не интересуется, что с детьми — каждый думает сам по себе. Некоторые в комментариях хотят хладнокровно обвинить во всем Диану, якобы она ударяется о бордюр, а потом ударяет «Камри». А та машина наглухо затонирована, — сообщил журналисту «Честно говоря» сам Нургалиев.