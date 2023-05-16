«Были знакомы»: что скрывает трагическое ДТП с племянницей певца из Башкирии

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Со слов дяди погибшей, артиста Анвара Нургалиева, водитель второй машины знал его погибшую племянницу Диану Сафарову, при этом, со слов певца, предполагаемый виновник ДТП якобы был за рулем в нетрезвом виде.
— Он признал свою вину в тот же день, его «продули», он был изрядно выпивший. Никто не расспрашивает о детях, никто не интересуется, что с детьми — каждый думает сам по себе. Некоторые в комментариях хотят хладнокровно обвинить во всем Диану, якобы она ударяется о бордюр, а потом ударяет «Камри». А та машина наглухо затонирована, — сообщил журналисту «Честно говоря» сам Нургалиев.
Ранее в ГИБДД Башкирии сообщили, что погибшая блогерша якобы сама врезалась в забор. По данному факту следователем следственного отдела ОМВД России по Чишминскому району возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. В настоящее время проверяется информация о причастности автомобиля марки «Тойота Камри» к дорожной аварии, водитель которого доставлен в местный отдел полиции.
У Сафаровой осталось трое детей: семилетняя дочь и пятилетние близнецы. Родной дядя покойной певец Анвар Нургалиев раскрыл, кто будет заниматься их воспитанием — их под опеку взяли бабушка и дедушка.