«Бросаются на детей»: уфимка пожаловалась Хабирову на нашествие опасных существ

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Уфимка Ксения М. пожаловалась властям на нашествие крыс в Уфе. Она засняла видео, на котором крыса быстро бежит по двору мимо припаркованных машин. Со слов женщины, грызунов она видит на улице Тухвата Янаби, 59.
— Бегают крысы, бросаются на детей. В подъезде кучами живут. ЖЭУ не считает нужным с этим бороться — считает женщина.
Mkset обратился за комментарием по ситуации в мэрию Уфы.
К слову, крысы в Уфе не впервые попадаются на глаза горожанам. Так, в феврале мужчина снял на видео грызунов, которые облюбовали местное кафе и питались возле него отходами.