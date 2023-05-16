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«Бросаются на детей»: уфимка пожаловалась Хабирову на нашествие опасных существ

16 мая 2023, 07:45
Фото: 1MI

«Бросаются на детей»: уфимка заявила о нашествии крыс прямо в городе

Об этом Ксения М. сообщила на странице главы Башкирии Радия Хабирова 16 мая.

Уфимка Ксения М. пожаловалась властям на нашествие крыс в Уфе. Она засняла видео, на котором крыса быстро бежит по двору мимо припаркованных машин. Со слов женщины, грызунов она видит на улице Тухвата Янаби, 59.

— Бегают крысы, бросаются на детей. В подъезде кучами живут. ЖЭУ не считает нужным с этим бороться — считает женщина.

Mkset обратился за комментарием по ситуации в мэрию Уфы.

К слову, крысы в Уфе не впервые попадаются на глаза горожанам. Так, в феврале мужчина снял на видео грызунов, которые облюбовали местное кафе и питались возле него отходами.

Видео: 1MI
#Валерия Панаева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мусор#Видео
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