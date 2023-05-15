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В Уральске прошли семейные состязания

15 мая 2023, 09:43
Фото: УГОК
14 мая 2023 года, в Международный день матери, в с. Уральск состоялся конкурс «Семейная мозаика» среди семей Учалинского района на призы директора АО «Учалинский ГОК», депутата Государственного Собрания-Курултая РБ Закарии Гибадуллина.

Организаторами мероприятия выступили управление социальных проектов АО «Учалинский ГОК» и Совет женщин г. Учалы и Учалинского района.

«Семейная мозаика» включала в себя 4 состязания: семьи пели и танцевали на сцене в конкурсе «Музыка нас связала», делились рецептами и способами подачи аппетитных блюд в конкурсе «Семейная вкуснятина», показывали изделия декоративно-прикладного творчества в конкурсе «Вот такие мы умельцы!», соревновались в скорости и ловкости в эстафете «Папа, мама, я — спортивная семья!». В целом, на всех четырех площадках соревновались 51 семья и 117 детей.

По результатам оценок компетентного жюри выявились следующие победители:

Номинация «Музыка нас связала» — семья Юмагужиных (Кунакбаево)

Номинация «Семейная вкуснятина» — семья Гайфуллиных (Юлдашево)

Номинация «Вот такие мы умельцы!» — семья Мужаверовых (Уральск)

Номинация «Мама, папа, я — спортивная семья!» — семья Рамазановых (Ильчигулово)

Фото: УГОК

Победители номинаций получили семейные путевки в санаторий-профилакторий Учалинского ГОКа. Обладателям вторых и третьих мест вручили семейные палатки и хлебопечи соответственно. Также в каждой номинации были дополнительно учреждены спецпризы от Совета женщин РБ и Совета женщин Учалинского района. Всех участников конкурса поощрили сладкими подарками.

— Мы с большим удовольствием поучаствовали в семейной эстафете: специально к ней готовились, подобрали единую форму — сегодня мы семья моряков, — и активно отдохнули на свежем воздухе все вместе. Такие соревнования объединяют, сплачивают семьи, поэтому спасибо организаторам! — поделилась впечатлениями многодетная семья Фарраховых из села Имангулово.

Во время состязаний участников и болельщиков угощали чаем с пирожками.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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