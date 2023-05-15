В Уральске прошли семейные состязания

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Организаторами мероприятия выступили управление социальных проектов АО «Учалинский ГОК» и Совет женщин г. Учалы и Учалинского района.
«Семейная мозаика» включала в себя 4 состязания: семьи пели и танцевали на сцене в конкурсе «Музыка нас связала», делились рецептами и способами подачи аппетитных блюд в конкурсе «Семейная вкуснятина», показывали изделия декоративно-прикладного творчества в конкурсе «Вот такие мы умельцы!», соревновались в скорости и ловкости в эстафете «Папа, мама, я — спортивная семья!». В целом, на всех четырех площадках соревновались 51 семья и 117 детей.
По результатам оценок компетентного жюри выявились следующие победители:
Номинация «Музыка нас связала» — семья Юмагужиных (Кунакбаево)
Номинация «Семейная вкуснятина» — семья Гайфуллиных (Юлдашево)
Номинация «Вот такие мы умельцы!» — семья Мужаверовых (Уральск)
Номинация «Мама, папа, я — спортивная семья!» — семья Рамазановых (Ильчигулово)
Победители номинаций получили семейные путевки в санаторий-профилакторий Учалинского ГОКа. Обладателям вторых и третьих мест вручили семейные палатки и хлебопечи соответственно. Также в каждой номинации были дополнительно учреждены спецпризы от Совета женщин РБ и Совета женщин Учалинского района. Всех участников конкурса поощрили сладкими подарками.
— Мы с большим удовольствием поучаствовали в семейной эстафете: специально к ней готовились, подобрали единую форму — сегодня мы семья моряков, — и активно отдохнули на свежем воздухе все вместе. Такие соревнования объединяют, сплачивают семьи, поэтому спасибо организаторам! — поделилась впечатлениями многодетная семья Фарраховых из села Имангулово.
Во время состязаний участников и болельщиков угощали чаем с пирожками.