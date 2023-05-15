В Уральске прошли семейные состязания

«Семейная мозаика» включала в себя 4 состязания: семьи пели и танцевали на сцене в конкурсе «Музыка нас связала», делились рецептами и способами подачи аппетитных блюд в конкурсе «Семейная вкуснятина», показывали изделия декоративно-прикладного творчества в конкурсе «Вот такие мы умельцы!», соревновались в скорости и ловкости в эстафете «Папа, мама, я — спортивная семья!». В целом, на всех четырех площадках соревновались 51 семья и 117 детей.