В Уфе неизвестный беспричинно напал с ножом на 59-летнего мужчину

В Уфе на улице Менделеева неизвестный с ножом напал на 59-летнего горожанина. Как сообщает телеграм-канал Mash Batsh, мужчина сидел в своем автомобиле, когда агрессивно настроенный незнакомец подошел к нему и без каких-либо объяснений пять раз ударил его ножом в руки и ноги.