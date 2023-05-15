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В Уфе неизвестный беспричинно напал с ножом на 59-летнего мужчину

15 мая 2023, 14:42
Фото: 1MI
На место прибыли медики.

В Уфе на улице Менделеева неизвестный с ножом напал на 59-летнего горожанина. Как сообщает телеграм-канал Mash Batsh, мужчина сидел в своем автомобиле, когда агрессивно настроенный незнакомец подошел к нему и без каких-либо объяснений пять раз ударил его ножом в руки и ноги.

Видео: Mash Batash

Останавливать кровотечение пришлось прибывшим на место медикам, они же его перебинтовали и отвезли в больницу №22. На данный момент его состояние стабильно.

В пресс-службе МВД Башкирии Mkset сообщили, что по данному факту сотрудниками отдела полиции №3 проводится проверка

— Сотрудники полиции проводят работу по установлению личностей участников и мотивов конфликта, — добавили в ведомстве.
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