В Уфе неизвестный беспричинно напал с ножом на 59-летнего мужчину

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В Уфе на улице Менделеева неизвестный с ножом напал на 59-летнего горожанина. Как сообщает телеграм-канал Mash Batsh, мужчина сидел в своем автомобиле, когда агрессивно настроенный незнакомец подошел к нему и без каких-либо объяснений пять раз ударил его ножом в руки и ноги.
Останавливать кровотечение пришлось прибывшим на место медикам, они же его перебинтовали и отвезли в больницу №22. На данный момент его состояние стабильно.
В пресс-службе МВД Башкирии Mkset сообщили, что по данному факту сотрудниками отдела полиции №3 проводится проверка
— Сотрудники полиции проводят работу по установлению личностей участников и мотивов конфликта, — добавили в ведомстве.