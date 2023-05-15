В Уфе двое натравили на пуделя собак без намордников, а потом избили его хозяйку

В одном из парков Уфы произошел инцидент между животными, который перерос уже в человеческий, причем с рукоприкладством. 6 мая в одном из парков Уфы 49-летняя уфимка гуляла со своим 10-летним пуделем. Там на ее пуделя якобы спустили двоих псов, сделали это мужчина и женщина. В заявлении сказано, что после попыток заступиться за своего питомца, мужчина женщина стали бить его напуганную хозяйку.