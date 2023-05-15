mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Изображение материала

В Уфе двое натравили на пуделя собак без намордников, а потом избили его хозяйку

15 мая 2023, 08:54
Фото: 1MI
О том, что 49-летняя потерпевшая обратилась в полицию Mkset сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 15 мая.

В одном из парков Уфы произошел инцидент между животными, который перерос уже в человеческий, причем с рукоприкладством. 6 мая в одном из парков Уфы 49-летняя уфимка гуляла со своим 10-летним пуделем. Там на ее пуделя якобы спустили двоих псов, сделали это мужчина и женщина. В заявлении сказано, что после попыток заступиться за своего питомца, мужчина женщина стали бить его напуганную хозяйку.

— 6 мая в Отдел полиции №5 Управления МВД России по г. Уфе обратилась женщина с заявлением о том, что ранее неизвестные ей мужчина и женщина натравили своих собак на ее собаку и нанесли ей телесные повреждения, — подтвердили факт обращения в пресс-службе МВД по республике.


Сейчас органы проводят проверку, осуществляются мероприятия по установлению всех обстоятельств конфликта, заявительнице вручено направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. После проведения всех мероприятий будет принято процессуальное решение.

В Уфе заметили собаку «Хатико»
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребенок получил глубокие раны в результате нападения собаки в Башкирии
#Нападение#Общество#Новости Уфы#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
«Будет подготовлен»: могут ли жителей Башкирии отправить с военных сборов в зону СВО
Сегодня, 11:26
697 ступенек: что толпы туристов делают на лестнице шихана Торатау за 80 млн рублей
Вчера, 09:18
Пилот летевшего в Екатеринбург самолета посадил судно в Уфе из-за опасного явления
Сегодня, 11:56
Грозовой фронт накроет Башкирию уже на этой неделе
Сегодня, 03:22
Стекла под ногами и кострища: погуляли по забытой властями набережной в Сипайлово
Сегодня, 05:13
«Никаких паспортов! »: Хабирову пожаловались на странности стройки Восточного выезда
Сегодня, 12:12