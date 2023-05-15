В Уфе двое натравили на пуделя собак без намордников, а потом избили его хозяйку

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В одном из парков Уфы произошел инцидент между животными, который перерос уже в человеческий, причем с рукоприкладством. 6 мая в одном из парков Уфы 49-летняя уфимка гуляла со своим 10-летним пуделем. Там на ее пуделя якобы спустили двоих псов, сделали это мужчина и женщина. В заявлении сказано, что после попыток заступиться за своего питомца, мужчина женщина стали бить его напуганную хозяйку.
— 6 мая в Отдел полиции №5 Управления МВД России по г. Уфе обратилась женщина с заявлением о том, что ранее неизвестные ей мужчина и женщина натравили своих собак на ее собаку и нанесли ей телесные повреждения, — подтвердили факт обращения в пресс-службе МВД по республике.
Сейчас органы проводят проверку, осуществляются мероприятия по установлению всех обстоятельств конфликта, заявительнице вручено направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. После проведения всех мероприятий будет принято процессуальное решение.