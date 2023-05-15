В Уфе до конца августа закроют проезд по одной из улиц

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
С понедельника, 22 мая, в Уфе будет закрыт проезд по улице Колгуевская от Пугачева №52 и до Бакинской №18В. Как уточнили в мэрии города, ограничение продлится до 14 июля.
Однако уже 15 июля ограничение будет введено на участке улицы Колгуевской от дома №18В по ул. Бакинской до перекрестка ул. Бакинской.
Кроме того, изменится схема движения общественного транспорта. В мэрии добавляют, что объезд возможен по ул. Бородинской, Пугачёва и Сочинской
Известно, что проезд будет перекрыт в связи с прокладкой водовода в Кировском и Дёмском районах. Данные работы являются частью проекта по строительству инженерных сетей на территории уфимского Забелья.