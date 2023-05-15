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В Уфе до конца августа закроют проезд по одной из улиц

15 мая 2023, 12:25
Фото: 1MI

С 22 мая в Уфе закроют проезд по улице Колгуевская

Перекрытие связано с прокладкой водопровода, сообщили в городской администрации.

С понедельника, 22 мая, в Уфе будет закрыт проезд по улице Колгуевская от Пугачева №52 и до Бакинской №18В. Как уточнили в мэрии города, ограничение продлится до 14 июля.

Фото: мэрия Уфы

Однако уже 15 июля ограничение будет введено на участке улицы Колгуевской от дома №18В по ул. Бакинской до перекрестка ул. Бакинской.

Фото: мэрия Уфы

Кроме того, изменится схема движения общественного транспорта. В мэрии добавляют, что объезд возможен по ул. Бородинской, Пугачёва и Сочинской

Известно, что проезд будет перекрыт в связи с прокладкой водовода в Кировском и Дёмском районах. Данные работы являются частью проекта по строительству инженерных сетей на территории уфимского Забелья.

Фото: мэрия Уфы
#Элина Сайфранова
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