В Уфе десятки жилых домов на этой неделе останутся без воды

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В Уфе на этой неделе горячая и холодная вода будет отключена в жилых МКД. Как уточняет МУП «Уфаводоканал» связано это с ремонтными работами.
Так, 16 мая с 11:00 и до 23:00 холодная и горячая вода будет отключена по следующим адресам:
16 мая в период с 10:30 и до 17:30 холодная и горячая вода будет отключена у следующих абонентов:
Также 17 мая с 10:30 и до 17:30 горячей и холодной воды не будет у жителей следующих домов: