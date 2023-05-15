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В Уфе десятки жилых домов на этой неделе останутся без воды

15 мая 2023, 14:24
Фото: 1MI

На этой неделе в десятках домов Уфы отключат горячую и холодную воду

Отключения связаны с ремонтными работами, сообщает «Уфаводоканал».

В Уфе на этой неделе горячая и холодная вода будет отключена в жилых МКД. Как уточняет МУП «Уфаводоканал» связано это с ремонтными работами.

Калининский район

Так, 16 мая с 11:00 и до 23:00 холодная и горячая вода будет отключена по следующим адресам:

  • ул. Мишкинская 2, 4, 6, 8, 10
  • ул. Индустриальное шоссе 123, 125
  • ул. Петрозаводская 4, 6, 8, 8а, 8б, 8г, 10, 10а, 10б, 10в, 14, 14а
  • ул. С. Богородская 11, 11а, 13, 13а, 15, 15б, 15в, 15г, 15д
  • ул. Фурманова 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 46г, 47, 48, 48а, 49, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 58б, 59, 59а, 59б, 59в, 59д, 60, 62а, 62б, 62в, 62г, 66, 66б, 68, 68б, 71, 71а, 71в, 71г, 71д, 71е, 71ж, 71к, 73а, 73б, 73г, 73д, 75, 75а, 75б, 77, 77а, 77б, 77в, 79, 79а, 79б, 79г, 81а, 81б, 83, 83б
  • ул. Фадеева 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 12а, 14
  • ул. Кецховелли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
  • ул. Прессовая 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 31, 33

Октябрьский район

16 мая в период с 10:30 и до 17:30 холодная и горячая вода будет отключена у следующих абонентов:

  • пр. Октября 122/3, 124/2, 124/3, 126/2, 122/4, 122/1
  • ул. Российская 94/2, 96/2, 96/1, 94/3

Советский район

Также 17 мая с 10:30 и до 17:30 горячей и холодной воды не будет у жителей следующих домов:

  • ул. Заводская 178, 180, 184, 182, 15к1, 16, 10
  • ул. Батумская 1, 3
  • ул. Бессонова 24, 24/1, 26, 28, 28/1
  • ул. Н. Дмитриева 21/1, 13, 15, 17, 19, 21, 21/2, 23

 

#Элина Сайфранова
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