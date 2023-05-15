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Кричал «помогите»: спасатели рассказали странную историю с 6-летним мальчиком из Уфы

15 мая 2023, 07:10
Фото: 1MI

Шестилетний мальчик из Уфы оказался брошен матерью и звал на помощь

Спасти мальчика удалось только благодаря неравнодушию соседей, сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы 15 мая.

Воскресенье 14 мая в Уфе чудом обошлось без страшной трагедии. Спасатели выезжали по улице Шмидта, где в одной из квартир на 11 этаже 6-летний ребенок высовывался в окно и кричал.

К дому немедленно прибыли спасатели, медики и психологи, удалось выяснить, что ребенок один уже с субботы 13 мая, однако с его матерью связаться не удалось. Арендодатель квартиры к счастью оказался более ответственен и быстро привез ключи.

Квартиру открыли, ребенка отвели от окна. К счастью в помощи врачей он не нуждался и его передали сотрудникам полиции.

#Ирина Деревянчук#Дети#Новости Уфы#Происшествия
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