Кричал «помогите»: спасатели рассказали странную историю с 6-летним мальчиком из Уфы

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Воскресенье 14 мая в Уфе чудом обошлось без страшной трагедии. Спасатели выезжали по улице Шмидта, где в одной из квартир на 11 этаже 6-летний ребенок высовывался в окно и кричал.
К дому немедленно прибыли спасатели, медики и психологи, удалось выяснить, что ребенок один уже с субботы 13 мая, однако с его матерью связаться не удалось. Арендодатель квартиры к счастью оказался более ответственен и быстро привез ключи.
Квартиру открыли, ребенка отвели от окна. К счастью в помощи врачей он не нуждался и его передали сотрудникам полиции.