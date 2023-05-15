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Водитель элитной иномарки влетел в жилой дом и погиб на месте в Башкирии

15 мая 2023, 08:06
Фото: пресс-служба ГИБДД

В Стерлитамаке водитель Lexus RX350 на скорости врезался в жилой дом и погиб

О происшествии на улице Гоголя в Стерлитамаке сообщила пресс-служба ГИБДД Башкирии 15 мая.

Сегодня, 15 мая в Башкирии произошло ДТП, трагическими жертами которого могли стать случайные прохожие. Днем по улице Гоголя 41-летний водитель премиальной иномарки Lexus RX350 на скорости врезался в жилой дом. Мужчина скончался на месте, однако от полученных травм ил же из-за иных причин предстоит выяснить судмедэкспертизы.

В ГИБДД сообщили, что отсутствие тормозного пути свидетельствует о том, что мужчине могло стать плохо за рулём. Причину аварии установит судебно-медицинская экспертиза.

Опубликовано видео с камер наружного видеонаблюдения. На нем видно, как люди стоящие у входной группы отскакивают от мчащегося на них автомобиля.

Видео: пресс-служба ГИБДД
#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Происшествия#Видео
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