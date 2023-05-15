Водитель элитной иномарки влетел в жилой дом и погиб на месте в Башкирии

Сегодня, 15 мая в Башкирии произошло ДТП, трагическими жертами которого могли стать случайные прохожие. Днем по улице Гоголя 41-летний водитель премиальной иномарки Lexus RX350 на скорости врезался в жилой дом. Мужчина скончался на месте, однако от полученных травм ил же из-за иных причин предстоит выяснить судмедэкспертизы.