Водитель элитной иномарки влетел в жилой дом и погиб на месте в Башкирии

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:23
Сегодня, 15 мая в Башкирии произошло ДТП, трагическими жертами которого могли стать случайные прохожие. Днем по улице Гоголя 41-летний водитель премиальной иномарки Lexus RX350 на скорости врезался в жилой дом. Мужчина скончался на месте, однако от полученных травм ил же из-за иных причин предстоит выяснить судмедэкспертизы.
В ГИБДД сообщили, что отсутствие тормозного пути свидетельствует о том, что мужчине могло стать плохо за рулём. Причину аварии установит судебно-медицинская экспертиза.
Опубликовано видео с камер наружного видеонаблюдения. На нем видно, как люди стоящие у входной группы отскакивают от мчащегося на них автомобиля.