mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Изображение материала

В Костромской области провели благотворительный фестиваль «Пастушьи забавы»

15 мая 2023, 14:31
Фото:  Артемий Антонов / пресс-служба НП МОТ "Золотое кольцо"
В туристическом комплексе «Вокзалъ „Кострома Сырная“, расположенном в деревне Будихино Костромской области, 13 мая прошел ежегодный фестиваль, посвященный Дню пастуха.
Сюжет
Дети
Фото:  Артемий Антонов / пресс-служба НП МОТ "Золотое кольцо"

В этом году фестиваль запомнился по рекордному количеству прибывших сюда участников среди собак. Более 80 мохнатых пастухов показали гостям свое мастерство в выпасе овец и трекинге, а также впервые на фестивале были представлены собачьи бега. Об этом сообщает издание k1news.ru.

Традиционно на фестиваль пригласили маленьких гостей из волжского и первомайского детских домов. Дети участвовали в интерактивной программе, в мастер-классе по росписи коров, а также смогли пообщаться с пастухами и поесть вкусный сырный суп.

Настоящим хитом фестиваля стала новая интерактивная программа «Пастушьи забавы» для маленьких гостей. Ребята посетили авторскую сыроварню и исторический музей, узнавая больше о традициях пастушеского ремесла.

Собранные от продажи сыра средства были направлены на благотворительную помощь. В этом году гости фестиваля помогли в лечении 10-летнего Артёма Михайловского из Костромы.

Президент некоммерческого партнерства МОТ «Золотое кольцо» Марина Филимонова отметила, что фестиваль растет, бережет традиции, передает их молодым и позволяет объединить совершенно разных людей общей целью — поддержкой благотворительных инициатив. По ее словам, фестиваль стал настоящим символом солидарности и взаимопомощи в деревне Будихино.

«Надеемся, что этот дух будет продолжать жить и в следующих годах, принося радость и помощь тем, кто в ней нуждается», — добавила Филимонова.

#Дети#Дети-сироты#Фестиваль#Отдых#Праздник
Подпишитесь
«Будет подготовлен»: могут ли жителей Башкирии отправить с военных сборов в зону СВО
Сегодня, 11:26
697 ступенек: что толпы туристов делают на лестнице шихана Торатау за 80 млн рублей
Вчера, 09:18
Пилот летевшего в Екатеринбург самолета посадил судно в Уфе из-за опасного явления
Сегодня, 11:56
Грозовой фронт накроет Башкирию уже на этой неделе
Сегодня, 03:22
Стекла под ногами и кострища: погуляли по забытой властями набережной в Сипайлово
Сегодня, 05:13
«Никаких паспортов! »: Хабирову пожаловались на странности стройки Восточного выезда
Сегодня, 12:12