В этом году фестиваль запомнился по рекордному количеству прибывших сюда участников среди собак. Более 80 мохнатых пастухов показали гостям свое мастерство в выпасе овец и трекинге, а также впервые на фестивале были представлены собачьи бега. Об этом сообщает издание k1news.ru.