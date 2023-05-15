Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В этом году фестиваль запомнился по рекордному количеству прибывших сюда участников среди собак. Более 80 мохнатых пастухов показали гостям свое мастерство в выпасе овец и трекинге, а также впервые на фестивале были представлены собачьи бега. Об этом сообщает издание k1news.ru.
Традиционно на фестиваль пригласили маленьких гостей из волжского и первомайского детских домов. Дети участвовали в интерактивной программе, в мастер-классе по росписи коров, а также смогли пообщаться с пастухами и поесть вкусный сырный суп.
Настоящим хитом фестиваля стала новая интерактивная программа «Пастушьи забавы» для маленьких гостей. Ребята посетили авторскую сыроварню и исторический музей, узнавая больше о традициях пастушеского ремесла.
Собранные от продажи сыра средства были направлены на благотворительную помощь. В этом году гости фестиваля помогли в лечении 10-летнего Артёма Михайловского из Костромы.
Президент некоммерческого партнерства МОТ «Золотое кольцо» Марина Филимонова отметила, что фестиваль растет, бережет традиции, передает их молодым и позволяет объединить совершенно разных людей общей целью — поддержкой благотворительных инициатив. По ее словам, фестиваль стал настоящим символом солидарности и взаимопомощи в деревне Будихино.
«Надеемся, что этот дух будет продолжать жить и в следующих годах, принося радость и помощь тем, кто в ней нуждается», — добавила Филимонова.