В Башкирии прогнозируют опасные природные явления

В Башкирии в ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные условия. В частности, в ночь с 15 на 16 мая в отдельных районах республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°. Об этом сообщает региональный Госкомитет по ЧС.