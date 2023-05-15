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В Башкирии прогнозируют опасные природные явления

15 мая 2023, 12:02
Фото: 1MI

Заморозки и туман ожидаются на дорогах Башкирии в ночь с 15 на 16 мая

В Госкомитете по ЧС рассказали, какие опасные явления принесет с собой похолодание

В Башкирии в ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные условия. В частности, в ночь с 15 на 16 мая в отдельных районах республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°. Об этом сообщает региональный Госкомитет по ЧС.

Сообщается, что наряду с заморозками на дорогах может возникать туман, вследствие чего ограничение видимости может составлять 500 метров и менее.

Как сообщали ранее синоптики Башгидрометцентра, Башкирии в начале этой недели ожидается потепление до +22, +24 градусов Цельсия. При этом синоптики предупреждают об осадках — на территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром.

Также ранее в Росгидромете озвучили, какая погода прогнозируется в Башкирии в июне. Так, в первый месяц лета средняя температура воздуха в Башкирии ожидается в пределах от +16 до +18 градусов Цельсия. Также прогнозируется примерно 50-70 миллиметров осадков.

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