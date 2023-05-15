В Башкирии прогнозируют опасные природные явления

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В Башкирии в ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные условия. В частности, в ночь с 15 на 16 мая в отдельных районах республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°. Об этом сообщает региональный Госкомитет по ЧС.
Сообщается, что наряду с заморозками на дорогах может возникать туман, вследствие чего ограничение видимости может составлять 500 метров и менее.
Как сообщали ранее синоптики Башгидрометцентра, Башкирии в начале этой недели ожидается потепление до +22, +24 градусов Цельсия. При этом синоптики предупреждают об осадках — на территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром.
Также ранее в Росгидромете озвучили, какая погода прогнозируется в Башкирии в июне. Так, в первый месяц лета средняя температура воздуха в Башкирии ожидается в пределах от +16 до +18 градусов Цельсия. Также прогнозируется примерно 50-70 миллиметров осадков.