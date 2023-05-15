У жителей Уфы отключили горячую и холодную воду

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Аварийное отключение горячего и холодного водоснабжения произошло ранее в Октябрьском районе Уфы. Причиной отключения стало проведение ликвидации утечки из земли по ул. Комсомольской, 142/1. Об этом сообщается в соцсетях районной администрации.
Таким образом, без горячей и холодной воды в Уфе остались жители следующих многокватирных домов:
— ул. Комсомольская 138, 142, 146, 142/1, 140;
— ул. Шафиева 25, 27, 27/1, 29, 27/2, 29/1.
«Аварийно-восстановительная бригада на месте. Администрация Октябрьского района Уфы держит ситуацию на контроле», — прокомментировали отключение в администрации района.