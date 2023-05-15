mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

Изображение материала

У жителей Уфы отключили горячую и холодную воду

15 мая 2023, 03:38
Фото: 1MI

В Уфе без холодной и горячей воды остались жители 11 многоквартирных домов

Отключение холодного и горячего водоснабжения связано с ликвидацией утечки, возникшей ранее на улице Комсомольской

Аварийное отключение горячего и холодного водоснабжения произошло ранее в Октябрьском районе Уфы. Причиной отключения стало проведение ликвидации утечки из земли по ул. Комсомольской, 142/1. Об этом сообщается в соцсетях районной администрации.

Таким образом, без горячей и холодной воды в Уфе остались жители следующих многокватирных домов:

— ул. Комсомольская 138, 142, 146, 142/1, 140;

— ул. Шафиева 25, 27, 27/1, 29, 27/2, 29/1.

«Аварийно-восстановительная бригада на месте. Администрация Октябрьского района Уфы держит ситуацию на контроле», — прокомментировали отключение в администрации района.
Читайте также:
В Уфе за один день произошло сразу три аварии на водопроводеБолее 10 многоквартирных домов и детский сад в Уфе остались без воды из-за аварииЧП на водопроводе в Уфе: дома и офисы на 19 улицах остались без воды из-за утечки
#Азамат Нухов#Город#Происшествия
Подпишитесь
Стекла под ногами и кострища: погуляли по забытой властями набережной в Сипайлово
Сегодня, 05:13
697 ступенек: что толпы туристов делают на лестнице шихана Торатау за 80 млн рублей
Вчера, 09:18
Стало известно, с кем останутся дети погибшей в ДТП племянницы певца из Башкирии
Сегодня, 04:51
Новоуральский потрошитель: вспоминаем маньяка, который погубил студентку из Башкирии
Вчера, 08:41
Грозовой фронт накроет Башкирию уже на этой неделе
Сегодня, 03:22
Сегодня в Уфе начинается ремонт дороги и трамвайных путей на улице Менделеева
Сегодня, 04:45