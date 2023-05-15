У жителей Уфы отключили горячую и холодную воду

Таким образом, без горячей и холодной воды в Уфе остались жители следующих многокватирных домов:

Аварийное отключение горячего и холодного водоснабжения произошло ранее в Октябрьском районе Уфы. Причиной отключения стало проведение ликвидации утечки из земли по ул. Комсомольской, 142/1. Об этом сообщается в соцсетях районной администрации.

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