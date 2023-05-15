Суд вынес приговор экс-замглавы районной администрации Уфы Расулю Кагирову

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
В Уфе суд признал виновным экс-заместителя главы администрации Октябрьского района Расуля Кагирова по двум статьям УК РФ. Бывший чиновник был приговорен к принудительным работам на срок 3 лет и 6 месяцев с удержанием 10% в доход государства.
— Прокуратура не согласна с данным приговором в связи с его мягкостью и несправедливостью и намерена обжаловать его в апелляционном порядке, — добавили в надзорном ведомстве.
Так, судом было установлено, что Расуль Кагиров в ноябре 2020 года и в сентябре 2021 года незаконно выдал двум предпринимателям разрешение на размещение нестационарных киосков. Однако на этом преступления бывшего чиновника не заканчиваются: от одного из коммерсантов он получил 150 тысяч рублей, а также две кофемашины на сумму почти 48 тысяч рублей.
Напомним, что в июле 2022 года чиновник был уволен за утрату доверия, однако свою вину Расуль Кагиров не признал