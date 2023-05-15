Стало известно, с кем останутся дети погибшей в ДТП племянницы певца из Башкирии

Опеку над тремя детьми погибшей в ДТП блогера Дианы Сафаровой возьмут бабушка и дедушка. Об этом сообщил в соцсетях дядя покойной, певец Анвар Нургалиев. По его словам, в воспитании детей примет участие вся его семья, а также отец детей, с которым Сафарова развелась ранее.