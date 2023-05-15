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Стало известно, с кем останутся дети погибшей в ДТП племянницы певца из Башкирии

15 мая 2023, 04:51
Фото: 1MI
У Сафаровой осталось трое детей: семилетняя дочь и пятилетние близнецы. Родной дядя покойной певец Анвар Нургалиев раскрыл, кто будет заниматься их воспитанием.

Опеку над тремя детьми погибшей в ДТП блогера Дианы Сафаровой возьмут бабушка и дедушка. Об этом сообщил в соцсетях дядя покойной, певец Анвар Нургалиев. По его словам, в воспитании детей примет участие вся его семья, а также отец детей, с которым Сафарова развелась ранее.

Анвар Нургалиев также рассказал о ходе расследования дорожного инцидента, унесшего жизнь Дианы Сафаровой. По мнению певца, в деле есть «очень много вопросов и непоятнок».

— Подозреваемые личности с мамой Дианы на связь не выходили (и не нужно я думаю), — поделился исполнитель. — Это очень большая утрата для всех родственников, друзей, подписчиков, в данный момент я не верю и не хочу верить, что ее нет больше.

Напомним, трагический инцидент произошел в Башкирии несколькими днями ранее — поздней ночью 8 мая. От травм полученных в результате ДТП девушка скончалась на месте. У Дианы Сафаровой осталось трое детей, которых она воспитывала одна. Позднее в сети появились видео с камер наружного наблюдения, зафиксировавших момент аварии.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия
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