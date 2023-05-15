Глава Башкирии представил нового главу Уфимского района

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:44
Новым главой Уфимского района Башкирии официально назначен Николай Ельников. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики сообщил Радий Хабиров.
Как ранее сообщал Mkset, Николай Ельников занимал должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии. Примечательно, что несколькими неделями ранее его на этой должности сменил экс-глава Уфимского района Вилорий Угаров.
Напомним, 19 апреля о завершении работы в должности главы Уфимского района сообщил Вилорий Угаров в своих соцсетях. Предположения о его скорой отставке звучали и ранее, собственно представил в своем посте Угаров и нового главу Уфимского района