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Глава Башкирии представил нового главу Уфимского района

15 мая 2023, 07:30
Фото: Николай Ельников/ VK.com
Официальное назначение на должность Николая Ельникова подтвердили в правительстве региона

Новым главой Уфимского района Башкирии официально назначен Николай Ельников. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики сообщил Радий Хабиров.

Как ранее сообщал Mkset, Николай Ельников занимал должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии. Примечательно, что несколькими неделями ранее его на этой должности сменил экс-глава Уфимского района Вилорий Угаров.

Напомним, 19 апреля о завершении работы в должности главы Уфимского района сообщил Вилорий Угаров в своих соцсетях. Предположения о его скорой отставке звучали и ранее, собственно представил в своем посте Угаров и нового главу Уфимского района

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#Азамат Нухов
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