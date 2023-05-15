Состояние кинорежиссера Глеба Панфилова остается тяжелым

Состояние режиссера удовлетворительное, он отвечает на вопросы и проводит время со своим сыном, который находится рядом. Однако по информации Telegram-канала "112", Панфилов находится в тяжелом состоянии, ему требуется искусственная вентиляция легких. Помимо инфаркта мозга с кровоизлиянием, ему также диагностировали пневмонию и тромбоцитоз, пишет news.ru