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Состояние кинорежиссера Глеба Панфилова остается тяжелым

15 мая 2023, 11:00
По словам директора театра "Ленком" Марка Варшавера в беседе с NEWS.ru., кинорежиссер Глеб Панфилов находится в реанимации и борется с пневмонией, которая развилась после инсульта. Несмотря на это, он находится в сознании и общается со своим сыном.

 

Состояние режиссера удовлетворительное, он отвечает на вопросы и проводит время со своим сыном, который находится рядом. Однако по информации Telegram-канала "112", Панфилов находится в тяжелом состоянии, ему требуется искусственная вентиляция легких. Помимо инфаркта мозга с кровоизлиянием, ему также диагностировали пневмонию и тромбоцитоз, пишет news.ru

Режиссера госпитализировали 11 мая с геморрагическим инсультом в Одинцовскую областную больницу, а затем его перевезли в медицинское учреждение в Москве.

В январе 2023 года ушла из жизни супруга режиссера, Инна Чурикова, советская актриса, причиной смерти которой стала остановка сердца. Ей было 79 лет.

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