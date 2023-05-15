Состояние кинорежиссера Глеба Панфилова остается тяжелым

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Состояние режиссера удовлетворительное, он отвечает на вопросы и проводит время со своим сыном, который находится рядом. Однако по информации Telegram-канала "112", Панфилов находится в тяжелом состоянии, ему требуется искусственная вентиляция легких. Помимо инфаркта мозга с кровоизлиянием, ему также диагностировали пневмонию и тромбоцитоз, пишет news.ru
Режиссера госпитализировали 11 мая с геморрагическим инсультом в Одинцовскую областную больницу, а затем его перевезли в медицинское учреждение в Москве.
В январе 2023 года ушла из жизни супруга режиссера, Инна Чурикова, советская актриса, причиной смерти которой стала остановка сердца. Ей было 79 лет.