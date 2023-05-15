Смена фазы в Тихом океане приведет к повышению температуры в ближайшие годы

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Однако, это повышение будет незначительным - всего на 0,1 градуса. Тем не менее, Кокорин отмечает, что количество опасных природных явлений может увеличиться в большей степени, пишут «РИА Новости».
При смене фазы течений из Ла-Нинья на Эль-Ниньо, тепло будет передаваться из океана в атмосферу, в отличие от обратного процесса в фазе Ла-Нинья, где тепло передается из атмосферы в океан, пишет газета “Известия”.
Кокорин указывает, что процесс смены фаз в Тихом океане может начаться уже во второй половине 2023 года. Это объясняет, почему 2023 год будет теплее 2022 года, а 2024 год - теплее 2023 года.