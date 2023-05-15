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Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Смена фазы в Тихом океане приведет к повышению температуры в ближайшие годы

15 мая 2023, 08:05
Исследователь по климату Алексей Кокорин сообщил, что изменение фазы течений в Тихом океане приведет к повышению температуры в 2023 и 2024 годах по сравнению с 2022 годом.

Однако, это повышение будет незначительным - всего на 0,1 градуса. Тем не менее, Кокорин отмечает, что количество опасных природных явлений может увеличиться в большей степени, пишут «РИА Новости».

При смене фазы течений из Ла-Нинья на Эль-Ниньо, тепло будет передаваться из океана в атмосферу, в отличие от обратного процесса в фазе Ла-Нинья, где тепло передается из атмосферы в океан, пишет газета “Известия”.

Кокорин указывает, что процесс смены фаз в Тихом океане может начаться уже во второй половине 2023 года. Это объясняет, почему 2023 год будет теплее 2022 года, а 2024 год - теплее 2023 года.

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