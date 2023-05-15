Семьям участников СВО в Башкирии выдадут по 100 тысяч рублей

В ходе оперативки в правительстве Башкирии сегодня 15 мая напомнили о том, что в участие в программе газификации и догазификации для участников СВО входит в пакет льгот. Так сертификат на подведение газа номиналом 100 тысяч рублей полагается и участникам СВО и членам их семей.