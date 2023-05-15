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Семьям участников СВО в Башкирии выдадут по 100 тысяч рублей

15 мая 2023, 08:38
Фото: 1MI

Семьям участников СВО в Башкирии выдадут по 100 тысяч рублей на газификацию

Сертификаты на газификацию на 100 тысяч рублей положены военнослужащим, напомнили на оперативном совещании в ЦУР 15 мая.

В ходе оперативки в правительстве Башкирии сегодня 15 мая напомнили о том, что в участие в программе газификации и догазификации для участников СВО входит в пакет льгот. Так сертификат на подведение газа номиналом 100 тысяч рублей полагается и участникам СВО и членам их семей.

— Всем получателям сертификатов полагается одинаковый номинал в 100 тысяч рублей. Всего было принято 8434 заявки, 7698 из которых уже выполнены, — заявил Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Стало известно, в каком случае участников СВО из Башкирии лишат льгот
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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