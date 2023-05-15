Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Башкирии

Семья из четырех человек была госпитализирована с признаками отравления угарным газом в Белорецке днем ранее, 14 мая. В настоящее время по данному факту проводится проверка. На место происшествия выехал Белорецкий межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



По предварительным данным, 14 мая 2023 года, в вечернее время в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом доставлена семья с двумя детьми. В настоящее время им оказана необходимая медицинская помощь.