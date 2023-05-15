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Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Башкирии

15 мая 2023, 10:02

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту отравления семьи из четырёх человек

Семья с двумя несовершеннолетними детьми с признаками отравления была доставлена в медучреждение

Семья из четырех человек была госпитализирована с признаками отравления угарным газом в Белорецке днем ранее, 14 мая. В настоящее время по данному факту проводится проверка. На место происшествия выехал Белорецкий межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, 14 мая 2023 года, в вечернее время в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом доставлена семья с двумя детьми. В настоящее время им оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности ресурсоснабжающей и управляющей организаций при исполнении законодательства в сфере ЖКХ, в том числе при осуществлении технической диагностики газового оборудования и вентиляционных каналов. Кроме того, ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, находятся на контроле надзорного ведомства.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия
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