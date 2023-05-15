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Хабиров устроил чиновникам разнос за утонувшую в мусоре Башкирию

15 мая 2023, 07:44
Фото: mkset.ru

Хабиров поручил главам районов и минЖКХ заняться проблемой уборки мусора в Башкирии

Поручения главам муниципалитетов по этой линии глава республики озвучил на оперативном совещании в ЦУР 15 мая.

Уборка территорий остается по прежнему актуальной темой. Так по данным ЦУР и Елены Прочаковской, именно эта тема лидирует в чаяниях жителей республики.

– Мне Елена Анатольевна Прочаковская регулярно докладывает о тех проблемах, которые наших жителей волнует. Парадоксальная история, большое количество обращений идет по линии уборки мусора. Обрезанные ветки валяются, смет придорожный. Я попрошу за этим смотреть, Башкортостан у нас чистый регион, у нас высокая культура. Я прошу со следующей недели вновь выехать по территориям и предоставить мне альбом, – поручил глава.

Самые яркие кадры из этого альбома будут опубликованы, предупредил Хабиров и напомнил главам муниципалитетов, что порядок на территории их районов это их работа. Напомним, не так давно глава Башкирии разгневался на власти городов, которые не успевали привести их в порядок после зимы. Застали процесс уборки, после шквала критики от главы.

 

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#Общество#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
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