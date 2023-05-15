Хабиров устроил чиновникам разнос за утонувшую в мусоре Башкирию

Самые яркие кадры из этого альбома будут опубликованы, предупредил Хабиров и напомнил главам муниципалитетов, что порядок на территории их районов это их работа. Напомним, не так давно глава Башкирии разгневался на власти городов, которые не успевали привести их в порядок после зимы. Застали процесс уборки, после шквала критики от главы.