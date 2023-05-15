Очередное ЧП в небе, забытая набережная в Уфе и «мягкий» приговор экс-чиновнику

В Уфе суд признал виновным экс-заместителя главы администрации Октябрьского района Расуля Кагирова по двум статьям УК РФ. Бывший чиновник был приговорен к принудительным работам на срок 3 лет и 6 месяцев с удержанием 10% в доход государства. Было установлено, что Расуль Кагиров в ноябре 2020 года и в сентябре 2021 года незаконно выдал двум предпринимателям разрешение на размещение нестационарных киосков. Однако на этом преступления бывшего чиновника не заканчиваются: от одного из коммерсантов он получил 150 тысяч рублей, а также две кофемашины на сумму почти 48 тысяч рублей.