Очередное ЧП в небе, забытая набережная в Уфе и «мягкий» приговор экс-чиновнику

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Published Сегодня, 16:37
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На запасной аэродром Уфы приземлился самолет рейса Бованенково — Екатеринбург. Как сообщает телегам-канал Aviaincident, посадка была произведена 14 мая в 21:10. Решение приземлиться в Уфе экипаж воздушного судна принял в связи с грозой над аэродромом в Екатеринбурге.
Стекла под ногами и кострища: погуляли по забытой властями набережной в Сипайлово. Строительство набережной в Сипайлово длилось более семи лет. Тогда городские власти обещали возвести здесь беговые дорожки и видовые площадки, однако с момента официального открытия в 2014 году едва ли появилось что-то новое. О том, как выглядит сейчас сипайловская набережная — в материале Mkset.
Уфимцы требуют от властей объяснений по расширению стройки Восточного выезда. Горожанин потребовал объяснений касательно неких бетонных изделий, которые якобы появляются у стройплощадки и без того масштабнейшей стройки в ПФО.
В Уфе суд признал виновным экс-заместителя главы администрации Октябрьского района Расуля Кагирова по двум статьям УК РФ. Бывший чиновник был приговорен к принудительным работам на срок 3 лет и 6 месяцев с удержанием 10% в доход государства. Было установлено, что Расуль Кагиров в ноябре 2020 года и в сентябре 2021 года незаконно выдал двум предпринимателям разрешение на размещение нестационарных киосков. Однако на этом преступления бывшего чиновника не заканчиваются: от одного из коммерсантов он получил 150 тысяч рублей, а также две кофемашины на сумму почти 48 тысяч рублей.